Công an huyện Thường Xuân cấp được 3.127 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Những ngày này Công an huyện Thường Xuân đã không quản ngày đêm khẩn trương cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử theo 3 ca (sáng, chiều, tối) trong tất cả các ngày trong tuần cho người dân. Nhiều đêm cán bộ công an đã tăng ca làm đến 2 giờ sáng hôm sau.

Đông đảo người dân đến Công an huyện Thường Xuân để làm thẻ CCCD.

Công dan lăn vân tay trước khi làm CCCD.

Công an huyện Thường Xuân làm thẻ CCCD cho người dân tại xã Xuân Dương.

Người cao tuổi khi đến làm thẻ CCCD được tân tình giúp đỡ.

Do làm tốt công tác tuyên truyền về lợi ích của việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, nên số lượng người dân đến làm thẻ tại công an huyện và các xã, thị trấn rất đông. Công an huyện Thường Xuân đã thành lập 4 tổ cấp CCCD, trong đó 1 tổ cấp thẻ CCCD tại công an huyện, 2 tổ lưu động (cấp tại trụ sở UBND các xã, thị trấn) và 1 tổ dự phòng, mỗi tổ chia thành 3 ca luân phiên.

Số cán bộ công an thực thi nhiệm vụ đều có kiến thức công nghệ thông tin và đã được tập huấn nghiệp vụ cấp thẻ nên công tác cấp thẻ CCCD cho người dân rất thuận lợi. Tính đến ngày 9-3, Công an huyện Thường Xuân đã cấp được 3.127/74.700 thẻ CCCD gắn chíp cho người dân trong huyện.

Công an huyện Thường Xuân phấn đấu hết ngày 10-6 hoàn thành việc cấp thẻ CCCD trên địa bàn, đạt theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Khắc Công