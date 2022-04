(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD), thời gần đây Công an huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đến 100% đơn vị công an cấp cấp xã, thị trấn. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm thu nhận hồ sơ định danh và xác thực điện tử bằng hình thức sinh trắc, phần mềm thu nhận hồ sơ định danh xác thực điện tử cho đội ngũ cán bộ quản lý hành chính.

{title} Công an huyện Thọ Xuân tiếp nhận gần 1.200 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD), thời gần đây Công an huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đến 100% đơn vị công an cấp cấp xã, thị trấn. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm thu nhận hồ sơ định danh và xác thực điện tử bằng hình thức sinh trắc, phần mềm thu nhận hồ sơ định danh xác thực điện tử cho đội ngũ cán bộ quản lý hành chính. Lực lượng Công an huyện Thọ Xuân hướng dẫn công dân trong việc cấp tài khoản định danh điện tử. Quá trình thực hiện, Công an huyện đã chủ động hướng dẫn công dân đăng ký mở tài khoản và thực hiện các thao tác đăng ký tại trụ sở cơ quan công an. Qua đó, tuyên truyền để Nhân dân hiểu những thuận lợi, tiện ích của việc mở tài khoản định danh điện tử. Do làm tốt công tác tuyên truyền, từ ngày 25-2-2022 đến nay Công an huyện đã tiếp nhận gần 1.200 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân; trong đó bước đầu đăng ký cho công dân tích hợp các nguồn thông tin về bảo hiểm xã hội, đăng ký xe và mã số thuế. Thời gian tới, Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, chính quyền các cấp tuyên truyền, tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc của công dân trong thực hiện các thủ tục đăng ký mở tài khoản định danh điện tử CCCD. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký nhanh gọn, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ công dân có nhu cầu trên địa bàn huyện. Quốc Hương

