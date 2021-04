Công an huyện Hậu Lộc: Thu nhận hơn 43.000 hồ sơ cấp căn cước công dân

Theo rà soát, huyện Hậu Lộc có hơn 153 .000 công dân từ 14 tuổi có nhu cầu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Công dân tham gia làm CCCD tại phòng tiếp công dân, Công an huyện Hậu Lộc.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hậu Lộc đã tổ chức đồng thời 3 tổ cấp căn cước (1 tổ cố định tại phòng tiếp công dân, Công an huyện và 2 tổ lưu động tại các xã, thị trấn và các trường học, cơ quan, đơn vị). Các tổ chia 3 ca làm việc liên tục 24/24h, không có ngày nghỉ với tinh thần hết công dân chứ không hết giờ, phấn đấu mỗi tổ hoàn thành từ 600 trường hợp/ngày, đêm trở lên.

Người dân thực hiện khai báo làm CCCD.

Hướng dẫn người dân lăn tay.

Thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng Công an huyện Hậu Lộc, khẳng định: “Ngay từ những ngày đầu tiên triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là mệnh lệnh công tác phấn đấu thu nhận mỗi ngày từ 1.800 hồ sơ trở lên, hoàn thành chỉ tiêu Công an tỉnh giao trước ngày 15-6”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hậu Lộc làm việc liên tục 24/24h, không kể ngày, đêm.

Điểm cấp CCCD leu động tại xã Xuân Lộc

Tính đến nay, Công an huyện Hậu Lộc đã thu nhận được hơn 43.000 hồ sơ cấp CCCD, là một trong những huyện có hiệu quả cấp CCCD gắn chíp phục vụ Nhân dân cao của tỉnh. Những kết quả bước đầu mà lực lượng Công an huyện Hậu Lộc đạt được trong chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm không chỉ riêng của lực lượng Công an mà còn là sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Phan Nga