Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình tình nguyện, thời gian qua, nhiều đơn vị trong tỉnh đã có những cách làm sáng tạo và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện.

CLB “Vì trẻ em vùng cao Thanh Hóa” thăm các em nuôi tại Lang Chánh. Ảnh: T.L

Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng đề cương tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, cập nhật tin tức hoạt động, phát hiện, tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm hiệu quả... góp phần làm lan tỏa ý nghĩa các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021.

Anh Nguyễn Đình Nhất, Trưởng Ban Phong trào (Tỉnh đoàn) cho biết: Tỉnh đoàn đã đưa hơn 1.000 tin, bài trên fanpage Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Chuyên mục “Tuổi trẻ Lam Sơn” về các hoạt động tuyên truyền trong Chiến dịch hè 2021; phát 42 tin, bài trên các kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh – truyền hình các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Thank you, Vietnam!” do Trung ương Đoàn phát động, chương trình “Khỏe x 3 vượt qua COVID” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và VP Bank phát động; triển khai việc đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên website: tuoitrethanhhoa.vn, facebook... Kết quả, 100% đoàn các huyện, thị xã, thành phố và đoàn trực thuộc hưởng ứng Chương trình “Thank you, Vietnam!” chia sẻ lời cảm ơn trên các trang mạng xã hội góp phần tạo nguồn quỹ 5 tỷ đồng để xây dựng 60 căn nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng Chương trình “Khỏe x 3 vượt qua COVID” đăng tải các video luyện tập thể thao tại nhà trên facebook đóng góp tiền cho quỹ hoạt động phòng chống dịch COVID-19... 100% các cơ sở đoàn đã tổ chức tuyên truyền về chiến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, website đoàn thanh niên, trên các trang mạng xã hội... (trong đó yêu cầu mỗi cơ sở đoàn xây dựng 1 trang facebook để tuyên truyền các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nói riêng và các hoạt động đoàn - hội - đội nói chung).

Góp sức cùng cả tỉnh, cả nước tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên cập nhật những thông tin mới, nóng từ Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên website và fanpage Tuổi trẻ Thanh Hóa; tuyên truyền, vận động các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ những thông tin chính thống, những hình ảnh, việc làm đẹp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội facebook, zalo... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chuyển tải 58 văn bản chỉ đạo, trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn đã đăng tải gần 1.000 tin, bài, hàng trăm hình ảnh hoạt động về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cấp huyện và cơ sở... nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Anh Nguyễn Đình Nhất cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, nhiệm vụ..., Tỉnh đoàn sẽ kêu gọi các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu về cách mạng công nghiệp 4.0; chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đổi mới tư duy, phát huy tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đoàn; nghiên cứu, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, triển khai một cách hiệu quả các ứng dụng, phần mềm chuyên ngành công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn...

Trực thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia, Câu lạc bộ (CLB) “Vì trẻ em vùng cao Thanh Hóa” được thành lập từ tháng 8-2016, nhờ đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, kết nối trên môi trường mạng và chuyển đổi số trong công tác quản trị, hoạt động của CLB đã đem lại những hiệu quả khả quan. Anh Lê Như Anh, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì trẻ em vùng cao Thanh Hóa” cho biết: Là một tổ chức phi lợi nhuận, quan tâm đặc biệt tới đối tượng trẻ em tại những huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa. CLB hiện có 13 thành viên thì đa phần đều hoạt động kiêm nhiệm, không thể gặp mặt thường xuyên để trao đổi công việc. Do vậy, CLB đã đẩy mạnh hoạt động trên môi trường mạng thông qua các website, fanpage, zalo, facebook, các bộ ứng dụng miễn phí của google... Rất mừng là từ công trình 3 phòng học đầu tiên tại bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) đã gây được tiếng vang, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Bên cạnh đó, dự án “Nuôi em” của CLB cũng kết nối được nhiều tấm lòng hảo tâm với các em nhỏ vùng cao khó khăn. Hiện nay CLB đang chuẩn bị khởi công điểm trường thứ 9 và hoạt động “Nuôi em” cũng đã có trên 1.000 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ tiền ăn bán trú với trị giá 160.000 đồng/em/tháng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB, thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, áp dụng thêm một số công cụ như chatbot, tăng cường chất lượng hệ thống website, áp dụng các phần mềm tra cứu tự động, gắn mã các em được nhận nuôi để các anh, chị nuôi có thể tra cứu thông tin về các em nuôi dù ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời gian nào... Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản trị CLB, áp dụng các phần mềm tự động sao kê, ra báo cáo định kỳ... hướng tới tự động hóa trong hoạt động của CLB.

Trên đây chỉ là hai ví dụ trong số rất nhiều hoạt động thiện nguyện nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã nhận được hưởng ứng tích cực, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và mang lại những kết quả tích cực. Đây là động lực để các đơn vị, tổ chức, cơ quan trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần đắc lực trong phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Linh Hương