Chủ động, tích cực, tập trung cao nhất các nguồn lực ứng phó với diễn biến mưa lũ

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ, riêng Bắc bộ và Bắc Trung bộ kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tối ngày 7-9 đã xảy ra mưa vừa đến mưa to gây ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống của người dân ở nhiều địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ ứng phó với mưa lớn. Ảnh: Trần Thanh

Trước diễn biến của mưa lớn bất thường, không ít khu vực thuộc các địa phương như Nông Cống, thị xã Nghi Sơn, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh... bị ngập lụt cục bộ, giao thông bị chia cắt tạm thời. Thông tin từ UBND huyện Lang Chánh cho biết, tại thời điểm chiều 9-9, tuyến đường 530 từ thị trấn Lang Chánh đi xã Lâm Phú, đoạn qua đập tràn thôn Tân Thành, xã Tân Phúc ngập sâu trong nước khiến người và phương tiện không thể qua lại được, cô lập toàn bộ xã Tân Phúc với 3 làng và 2 xã Tân Văn, Lâm Phú trong nhiều giờ đồng hồ. Đoạn đường từ thị trấn Lang Chánh đi xã Giao An, Giao Thiện qua đập tràn thôn Cảy, xã Trí Nang cũng bị chia cắt do nước lên cao. Mưa lớn cũng làm tăng nguy cơ sạt lở đất trên các tuyến từ xã Tân Phúc đi xã Tam Văn, Lâm Phú; sạt lở trên tuyến đi bản Mè Giàng, xã Yên Khương; tuyến đường đi Đồn Biên phòng Yên Khương...; ngập lụt cục bộ tại một số kè tràn ngang đường như: kè làng Mòng, xã Tân Phúc; kè Sông Cảy, xã Trí Nang, kè Sông Sạo, xã Giao Thiện, kè tràn Hón Nang, xã Giao An, kè Suối Đang đi xã Lâm Phú.

Tại xã Xuân Khang (Như Thanh), sáng 9-9, lực lượng chức năng đã phải cõng hàng chục học sinh qua ngầm, tràn trên địa bàn xã để đến trường. Trước thực trạng nước dâng cao ở 13 ngầm, tràn trên địa bàn xã Xuân Khang, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; chủ động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Đồng thời chỉ đạo các địa phương trong huyện huy động lực lượng kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố, báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Được biết, do mưa lớn kéo dài, hàng chục ha lúa, rau màu trên địa bàn xã Yên Lạc, Phú Nhuận, Thanh Tân, Xuân Phúc, Xuân Thái, Thanh Kỳ bị ngập và gãy đổ...

Tại huyện Nông Cống, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, từ ngày 7-9 đến 11 giờ ngày 9-9, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa đo được tại trạm thủy văn Chuối vào sáng ngày 9-9 là 234 mm. Mưa lớn đã làm cho 81 ha lúa vụ thu mùa gần đến kỳ thu hoạch bị đổ ngã và ngập úng. Trong đó, các xã bị ngập úng nhiều, như: Công Chính bị ngập 29 ha, Tượng Sơn, Minh Khôi 21 ha, xã Trường Minh 25 ha... Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngay từ sáng 8-9, lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức các đoàn xuống cơ sở để kiểm tra nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn cử lực lượng túc trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ” khi có sự cố xảy ra.

Có thể cho thấy, trước diễn biến và tác động của mưa lũ, cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành chức năng đã chủ động, linh hoạt, khẩn trương vào cuộc chỉ đạo, huy động nhân lực, vật lực ứng phó kịp thời. Đây được xem là giải pháp “căn cơ” và cũng là bài học kinh nghiệm được rút ra từ nhiều năm qua để hạn chế đến mức thấp nhất sự thiệt hại do thiên tai gây ra; cũng như bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mọi tình huống. Hơn 2 ngày qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, của ngành, khi nhiều địa phương bị ảnh hưởng của mưa lớn bất thường, lực lượng công an các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện miền núi đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ trực tiếp đến các vùng ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân di dời đến khu vực an toàn; đồng thời cắm biển cảnh báo và phân công, bố trí lực lượng chốt chặn, canh phòng tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân, nhất là trẻ em và các loại phương tiện lưu thông qua; đồng thời, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng tại chỗ triển khai các phương án xử lý, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các đơn vị bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân cơ động sẵn sàng tổ chức ứng trực các khu vực trọng điểm, những vị trí có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, chia cắt, cô lập. Đặc biệt, hiện trên địa bàn tỉnh còn nhiều điểm dân cư, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nằm dọc theo các triền sông, suối và đồng bào sinh sống trên sông... thường gặp nguy hiểm mỗi khi mùa mưa lũ đến. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát chặt chẽ, cụ thể các khu vực trọng điểm, các hồ đập, đê kè, công trình mất an toàn, những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, chia cắt, cô lập; đồng thời, có phương án sơ tán Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhân dân.

Nhiệm vụ này cũng đã được các địa phương triển khai kịp thời, linh hoạt, sát với thực tiễn. Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cho biết: “Ngay khi xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số địa phương, huyện đã ban hành khẩn cấp công văn chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng xây dựng kịch bản, kế hoạch, huy động các lực lượng ứng phó; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp việc triển khai các biện pháp phòng, chống ngập lụt do mưa lớn gây ra tại cơ sở”.

Ngày 9-9, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 1344/UBND-NN yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung ứng phó trước diễn biến của mưa lũ, như: theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức Tết Trung thu tại các địa phương. Tổ chức vận hành ngay các công trình tiêu úng đảm bảo tiêu thoát cho diện tích bị ngập lụt. Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; phòng, chống ngập lụt khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các ngành, các địa phương cần rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Khách quan nhìn nhận, thời gian qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai và công tác PCTT&TKCN, chúng ta đã từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời. Đặc biệt, sự chủ động, tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ này đã góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Tuy nhiên, thiên tai thì luôn diễn biến khó lường, trong khi đó những tác động, thiệt hại do thiên tai gây ra là không hề nhỏ. Vì vậy, công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai cần phải được chú trọng và tập trung trên cơ sở chủ động phòng tránh là chủ yếu, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt là trong mùa mưa bão này.

Đợt mưa lớn lần này được dự báo còn kéo dài đến ngày 12-9. Để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, việc chủ động phòng chống là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và của mỗi người dân.

Nhóm PV Thời sự