Chủ động phòng, chống đói rét cho đàn trâu, bò ở miền núi

Để chủ động phòng, chống đói rét cho đàn trâu, bò ở miền núi, hiện nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn trâu, bò đến các địa phương ở các huyện miền núi.

Mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Tam Chung (Mường Lát).

Huyện Mường Lát hiện có gần 20.000 con trâu, bò. Để chủ động phòng, chống đói rét cho đàn trâu, bò, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ chăn nuôi tăng cường cách thức và các biện pháp tăng sức đề kháng, phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, cử cán bộ xuống các xã, thị trấn hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm điều kiện vệ sinh và phòng, chống đói rét. Chủ động dự trữ các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn vật nuôi trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, di chuyển đàn trâu, bò ra khỏi khu vực núi cao, không thả rông,... Ðồng thời, bổ sung nguồn thức ăn tinh (cám, bột ngô, bột sắn hoặc cháo ấm...), cho uống nước ấm pha thêm muối loãng để tăng khả năng chống rét. Giữ nền chuồng khô ráo, ấm áp và tạo nguồn nhiệt sưởi ấm cho vật nuôi (đốt củi, trấu gần chuồng trại); lót nền chuồng bằng rơm, rạ, trấu để gia súc ngủ, nghỉ có đủ nhiệt ấm. Cho gia súc về chuồng trại, nghỉ làm việc trong những ngày mưa rét, khi nhiệt độ thời tiết dưới 12 độ C. Ngoài ra, vận động Nhân dân tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phun khử trùng, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương chuẩn bị trấu, củi khô, mùn cưa để đốt lửa ấm trong trường hợp rét đậm, rét hại.

Theo thống kê, hiện nay 11 huyện miền núi có khoảng 110 nghìn con trâu, 115 nghìn con bò. Để chủ động phòng, chống đói rét cho đàn trâu, bò, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ban hành công văn hướng dẫn gửi các địa phương về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi xây dựng và cải tạo chuồng trại; tuyên truyền, vận động người chăn nuôi, đặc biệt tại các vùng miền núi cao, vùng đồng bào dân tộc thay đổi tập quán chăn nuôi, chăn thả truyền thống thành nuôi nhốt để thuận lợi cho việc chăm sóc, theo dõi tình hình dịch bệnh. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô, như: rơm, rạ, cỏ khô, thức ăn ủ chua, bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn trâu, bò. Vận động mỗi hộ gia đình chăn nuôi phải có chuồng nhốt và một cây rơm, rạ đảm bảo bình quân cho trâu, bò ăn từ 5-7kg/con/ngày trong những ngày giá rét. Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi không cho trâu, bò làm việc, chăn thả tự do khi xảy ra rét hại; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát; áp dụng các biện pháp giữ ấm cho đàn trâu, bò, đặc biệt là bê, nghé non. Đồng thời bổ sung khoáng và chất ăn tinh vitamin trong những ngày rét đậm, rét hại, đặc biệt là những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C cần nuôi nhốt gia súc tại chuồng, đốt lửa sưởi ấm cho đàn trâu, bò, nhất là ở các huyện miền núi cao có nguy cơ cao xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Tránh tâm lý chủ quan và tập quán chăn nuôi của người dân còn thả rông trâu, bò vào rừng, như: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân... Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn trâu, bò, tiến hành tiêm phòng vắc xin đầy đủ, tẩy giun sán cho đàn trâu, bò.

Bài và ảnh: Khắc Công