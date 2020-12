Chủ động bảo vệ sức khỏe khi rét đậm, rét hại

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 1950 yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh/thành phố khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để có phương án chuẩn bị phòng, chống. Rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với rét đậm, rét hại. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, học sinh; thực hiện hướng dẫn cho người dân cách giữ ấm và chống rét, đề phòng các biến chứng về hô hấp và tim mạch. Bảo đảm an toàn trong việc sưởi ấm tại nhà, nhất là vào ban đêm, không để gây ngộ độc khí do bếp than, củi. Tổ chức trực chuyên môn, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, nhất là ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa; tăng cường giữ ấm, tránh rét cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Để chủ động bảo đảm sức khỏe cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Theo đó, hầu hết các đơn vị y tế đều đã có phương án và triển khai thực hiện phòng chống rét cho bệnh nhân và gia đình người bệnh; bố trí đầy đủ thuốc cấp cứu và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra. Hạn chế tới mức thấp nhất tác hại không mong muốn tới sức khỏe của người bệnh. Đặc biệt là hệ thống y tế dự phòng đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thực tế cho thấy, trong những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế tăng cao, đa số là các bệnh về tim mạch và đường hô hấp, trong đó phổ biến ở đối tượng là người cao tuổi và trẻ em. Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày qua, lượng bệnh nhân tăng khoảng 30% so với trước đó, chủ yếu là người cao tuổi đến khám các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp, tim mạch...

Các bác sĩ khuyến cáo, đối với người cao tuổi, sức đề kháng đã thuyên giảm, bản thân lại thường mang trong mình nhiều loại bệnh của tuổi già như tăng huyết áp, đái tháo đường, gút, tim mạch... Chính vì vậy, khi có sự thay đổi thời tiết, đặc biệt là trời rét đậm, rét hại nếu không chú ý đề phòng, dễ dẫn đến viêm nhiễm đường hô hấp và gây tái phát bệnh cũ. Nếu không được cứu chữa kịp thời dễ dẫn đến suy hô hấp, đột quỵ, thậm chí tử vong. Đối với trẻ em, sức đề kháng của cơ thể chưa cao. Bên cạnh đó với bản tính hiếu động, hay chạy nhảy khiến trẻ cảm thấy nóng nực, cởi bỏ áo ấm hoặc gây toát mồ hôi dễ gây cảm lạnh, viêm nhiễm đường hô hấp. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời bệnh có thể tiến triển trở thành viêm phổi, nặng hơn có thể dẫn tới tử vong.

Để chủ động phòng bệnh, bảo đảm sức khỏe trong những ngày rét đậm, rét hại, ngoài sự vào cuộc của ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể liên quan, thì quan trọng nhất chính là kiến thức, thực hành phòng bệnh của mỗi người, mỗi gia đình trong việc giữ ấm cho cơ thể, tránh thay đổi môi trường đột ngột và tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Bài và ảnh: Hà Bắc