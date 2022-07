Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp - “phao cứu sinh” cho người lao động

Thời gian qua, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) đã góp phần quan trọng, bảo đảm tốt hơn đời sống người lao động, trở thành “phao cứu sinh” cho người lao động không may gặp rủi ro trong quá trình lao động sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng chính quyền địa phương thăm, tặng quà cho anh Chu Phi Hùng (thị xã Bỉm Sơn) trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Anh Chu Phi Hùng, sinh năm 1981 ở phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) là công nhân thuộc phân xưởng sửa chữa của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn. Ngày 1-6-2021, trong quá trình tháo dỡ dây chuyền cũ của công ty, chẳng may bị sập băng chuyền khiến anh cùng một công nhân khác bị thương. Do bị thương nặng nên phải chuyển cả 2 người ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Sau gần 6 tháng chữa trị, anh Hùng được công ty tạo điều kiện tiếp tục trở lại làm việc và hoàn tất thủ tục hưởng bảo hiểm TNLĐ-BNN. Tính từ tháng 1-2022 đến nay, mỗi tháng anh Hùng được BHXH chi trả trợ cấp trên 807.105 đồng, cộng với tiền lương đã giúp cuộc sống của gia đình anh bớt khó khăn hơn.

Với anh Đỗ Đình Tuấn, thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy (thị xã Nghi Sơn) làm việc tại bộ phận đầm thùng tại Công ty TNHH MTV Thép Vas Nghi Sơn. Tháng 11-2019, trong một lần thao tác làm việc, không may xảy ra sự cố nổ khí ga, sức ép khí ga đã đẩy anh từ độ cao 2 mét rơi xuống mặt đất. Cú ngã đã làm anh bị dập nát phần chân trụ từ đầu gối trở xuống, phải phẫu thuật để cắt bỏ. Bản thân phải chữa trị trong thời gian dài gần 5 tháng. BHXH cũng đã phối hợp với công ty và bệnh viện chi trả tiền viện phí, chăm nuôi. Do đi lại khó khăn, mất sức lao động 55%, công ty lại đủ người nên không tiếp nhận anh đi làm trở lại mà thỏa thuận với gia đình hỗ trợ 150 triệu đồng để anh tìm công việc mới phù hợp. Anh Tuấn chia sẻ: “Nếu trước đây là trụ cột gánh vác công việc trong gia đình thì hiện tại tôi chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng như trông con, quét dọn nhà, cơm nước để vợ đi làm kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Do đóng BHXH nên mỗi tháng anh Tuấn được hưởng 1.184.000 đồng. Số tiền trên giúp gia đình có thêm nguồn để trang trải cuộc sống”.

Theo số liệu thống kê của ngành lao động - thương binh và xã hội, năm 2021 toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ TNLĐ tại nơi sản xuất, làm 35 người bị nạn, trong đó có 30 vụ TNLĐ làm 30 người chết và 5 người bị thương nặng. So với năm 2020 thì các chỉ tiêu về số vụ, số nạn nhân, số vụ có người chết, số người chết đều tăng lên nhiều (năm 2020 xảy ra 18 vụ TNLĐ làm 12 người chết và 6 người bị thương nặng). Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ TNLĐ tại nơi sản xuất làm chết 6 người. Qua điều tra các vụ việc từ cơ quan chức năng cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNLĐ, do công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức; một số chủ sử dụng lao động còn chạy theo lợi nhuận trước mắt, xem nhẹ các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc, môi trường làm việc, như: bụi, khí độc, tiếng ồn... ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Bản thân người lao động trong quá trình thực hiện công việc còn thiếu thận trọng trong thao tác, chủ quan, vi phạm quy trình, quy định kỹ thuật an toàn; không sử dụng trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân... Do đó, nhiều vụ TNLĐ dẫn đến chết người hoặc thương tật không còn khả năng lao động vẫn xảy ra, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác đá, xây dựng, xây lắp... Đấy là những rủi ro mà người lao động luôn phải đối mặt trong quá trình làm việc của mình. Thế nên, chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN sẽ là công cụ để bảo vệ quyền lợi người lao động khi xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn, chia sẻ gánh nặng giúp người lao động vượt qua khó khăn.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2021 BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng cho 70 trường hợp với tổng số tiền trên 67 triệu đồng; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 42 trường hợp với tổng số tiền trên 928 triệu đồng; trợ cấp chết do TNLĐ-BNN cho 32 trường hợp với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng; trợ cấp phí giám định y khoa cho 99 trường hợp với tổng số tiền trên 114 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã giải quyết chế độ trợ cấp TNLĐ-BNN hằng tháng cho 24 trường hợp với tổng số tiền 24,8 triệu đồng; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 32 trường hợp, với tổng số tiền trên 688 triệu đồng; trợ cấp chết do TNLĐ-BNN cho 12 trường hợp với số tiền trên 642 triệu đồng; trợ cấp phí giám định y khoa cho 51 trường hợp với số tiền gần 59 triệu đồng.

Chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN chính là công cụ để bảo vệ quyền lợi người lao động khi xảy ra những tai nạn rủi ro ngoài ý muốn, chia sẻ gánh nặng giúp người lao động vượt qua khó khăn. Vì vậy, việc tham gia BHXH nói chung và bảo hiểm TNLĐ-BNN nói riêng là cần thiết cho người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người lao động và cả người sử dụng lao động bỏ qua chiếc “phao cứu sinh” này, thờ ơ trước những rủi ro đang rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bài và ảnh: Mai Phương