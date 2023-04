Chấn chỉnh tình trạng xe đưa đón học sinh không đủ điều kiện lưu hành

Thời gian gần đây, dịch vụ xe đưa đón học sinh xuất hiện nhiều trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Hà Trung nói riêng. Tuy nhiên, việc quản lý các phương tiện tham gia hoạt động này đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho con trẻ.

Công an huyện Hà Trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh THPT trên địa bàn huyện.

Vừa qua, khi kiểm tra 10 phương tiện chở 365 học sinh xã Hà Lĩnh đi học (gồm 85 em học sinh cấp 3 và 280 em học sinh tiểu học, mầm non), Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải đã phát hiện 3 xe khách 29 chỗ không đủ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và 7 xe khác từ 7 chỗ đến 9 chỗ đều không có hợp đồng vận chuyển, vi phạm chở quá số người quy định, tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, cho biết: Việc phát sinh xe ô tô tham gia vận chuyển, đưa đón học sinh trên địa bàn xã có từ khi làm đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao thông cao tốc Hà Lĩnh) đã cắt xã làm đôi, không còn các con đường đi tắt như trước đây dẫn đến việc các cháu mầm non, tiểu học tự đi đến trường là không thể. Đối với học sinh bậc THPT do trường cách xa nhà, trong khi xe buýt chạy vào giờ cao điểm các em đến trường luôn trong tình trạng quá tải. Trước nhu cầu bức thiết của các bậc phụ huynh và học sinh, xã đã đề xuất các đầu xe mở dịch vụ đưa đón học sinh, vừa an toàn cho các cháu, vừa tiết kiệm thời gian của cha mẹ. Hiện, trên địa bàn xã có 5 xe khách 29 chỗ tham gia kinh doanh đưa đón học sinh và một số xe của các hộ gia đình đưa đón con em đi học kết hợp dịch vụ chở học sinh, hoặc nhóm gia đình ở gần nhau thuê chung xe để thuận tiện trong việc đưa đón con em mình đi học.

Ngay sau khi Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải kiểm tra và phát hiện những vi phạm trên, xã đã mời chủ xe, lái xe đến làm việc với lãnh đạo xã và công an, yêu cầu họ làm bản cam kết xe lưu hành phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nhất là việc kiểm định xe theo định kỳ; cam kết với nhà trường, phụ huynh trong việc đưa đón các cháu đi lại. Công an huyện cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, như chủ xe, lái xe không có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, công nhân, học sinh; không có hợp đồng dân sự vận chuyển hành khách giữa nhà xe với nhà trường hoặc với phụ huynh, không có danh sách của học sinh tham gia giao thông; xe chở quá số người quy định và các hành vi khác... Với sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng, hiện các chủ đầu xe đã cam kết và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các đoàn thể, nhà trường và bà con Nhân dân cũng thường xuyên giám sát, kịp thời phản ánh nếu phát hiện xe không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Theo chị Lê Thị Gấm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung, dịch vụ xe đưa đón học sinh không chỉ có ở xã Hà Lĩnh mà một số xã khác trên địa bàn huyện Hà Trung đã và đang triển khai, như Hà Vinh, Lĩnh Toại, Hà Sơn. Để bảo đảm an toàn cho các cháu, Hội LHPN huyện đã có văn bản đề nghị Công an huyện Hà Trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đối với các phương tiện vận chuyển học sinh trên địa bàn huyện. Chấn chỉnh, yêu cầu các cháu học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy điện thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời, đề nghị hội LHPN các xã, thị trấn rà soát nắm bắt tình hình việc thuê xe đưa đón con em đi học trên địa bàn để triển khai tuyên truyền đến hội viên và Nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng tại các kỳ sinh hoạt của chi hội, câu lạc bộ về Luật Giao thông đường bộ, nhất là các vấn đề liên quan đến việc thuê xe ô tô nhằm thuận tiện cho việc đi lại nhưng cần bảo đảm an toàn cho người đi xe. Các bậc phụ huynh cần có hợp đồng ký kết bằng văn bản với chủ xe, thường xuyên giám sát việc xe lưu hành phải còn thời gian đăng kiểm và đầy đủ giấy tờ xe theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Để góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nhiều trường học trên địa bàn huyện Hà Trung thường xuyên phối hợp với Ban an toàn giao thông, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh. Với các trường có học sinh đi học bằng xe dịch vụ vận chuyển đã thực hiện việc phối hợp với phụ huynh quản lý, giám sát hợp đồng xe vận chuyển đưa đón học sinh, kiên quyết không hợp đồng với các phương tiện không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Bài và ảnh: Mai Phương