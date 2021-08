Câu lạc bộ quyền trẻ em: Mô hình với nhiều hoạt động bổ ích

Tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt và trẻ em, cộng đồng về quyền, trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Đó là những lợi ích mà câu lạc bộ (CLB) quyền trẻ em mang lại qua các nội dung và hình thức hoạt động, đa dạng, thiết thực.

Công viên mini cho trẻ em tại huyện Hoằng Hóa.

CLB Quyền trẻ em do Huyện đoàn huyện Hoằng Hóa thành lập từ cuối năm 2017, thu hút 40 thành viên là các bí thư, phó bí thư đoàn xã, đoàn viên thanh niên nòng cốt tham gia. CLB được tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng theo từng chủ đề riêng. Tại mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB sẽ được tìm hiểu, nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, Luật Trẻ em; các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, lên kế hoạch tổ chức các hoạt động quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh và ý nghĩa; tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em trong mùa hè. Ngoài ra, các thành viên CLB triển khai thu thập thông tin về trẻ em trên địa bàn nhằm phát hiện những điều bất thường để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông báo cho nhà trường, gia đình và lãnh đạo địa phương; đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt Đoàn – Đội ở các trường học, các khu dân cư. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc, thực hiện quyền trẻ em. Từ năm 2019 đến nay, CLB đã tổ chức được 20 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em; 12 buổi tuyên truyền về các nội dung an toàn giao thông, phòng tránh xâm hại, bạo lực học đường; phối hợp với các liên đội nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia ngoại khóa hành trình về địa chỉ đỏ, các hoạt động về nguồn tại các khu di tích lịch sử, các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ... Đồng thời, nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích cho các em, CLB quyền trẻ em đã tổ chức xây dựng 9 khu công viên mini cho trẻ em tại các thôn, khu phố. Nhờ đó, từng bước hình thành một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn huyện.

Tương tự, tại huyện Thọ Xuân, CLB quyền trẻ em được Huyện đoàn thành lập điểm từ năm 2019 tại xã Xuân Sơn, nay là xã Xuân Sinh với tên gọi CLB bảo vệ quyền trẻ em. CLB đã thu hút 15 thành viên tham gia. Sau hơn 2 năm hoạt động CLB các thành viên CLB cũng như người dân địa phương đã có nhận thức đúng và đầy đủ hơn về quyền trẻ em, bình đẳng giới, cách chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước những tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được quan tâm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, tết thiếu nhi, trung thu. Toàn xã xây dựng được 6 khu vui chơi cho trẻ. Trẻ em địa phương phần lớn được nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và cách bảo vệ bản thân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động công ích tại địa phương; sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Để có được kết quả trên, CLB đã chủ động xây dựng các hoạt động thiết thực, bổ ích với trẻ em địa phương như, tổ chức chiến dịch hè với hoạt động văn hóa - văn nghệ thể thao để trẻ em được, vui chơi, ca hát, thể hiện năng lực bản thân, sở trường, năng khiếu; tổ chức các lớp học bơi cho trẻ; tổ chức các lớp ôn tập văn hóa hè cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Hội LHPN mở lớp chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho trẻ em. Đặt các biển cảnh báo khu vực nước sâu, khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho trẻ. Chị Lê Thị Nhung, Bí thư đoàn xã Xuân Sinh, cho biết: Một trong những hiệu quả bước đầu của hoạt động CLB quyền trẻ em chính là, đã tạo sân chơi bổ ích, từng bước tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ, giúp các em tự tin hơn và cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, chia sẻ. Nhiều em đã mạnh dạn trao đổi với cha mẹ, người thân về quyền, bổn phận của mình, chia sẻ những ước mơ, mong muốn của mình hay những lo lắng, rủi ro xảy ra với mình.

Đây chỉ là hai trong nhiều CLB quyền trẻ em đã và đang hoạt động hiệu quả. CLB quyền trẻ em do Tỉnh đoàn phát động triển khai từ năm 2017 nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích cho các em. Đến nay, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và duy trì hiệu quả CLB quyền trẻ em. Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, hầu hết các CLB quyền trẻ em trong tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng nhiệm vụ, mục đích thành lập, từng bước nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân về công tác chăm sóc toàn diện và bảo vệ quyền trẻ em.

Điểm đặc biệt của CLB quyền trẻ em do Tỉnh đoàn xây dựng chính là các thành viên CLB là những đoàn viên, thanh niên nòng cốt. Họ tổ chức, điều hành hoạt động CLB, thường xuyên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tuyên truyền về quyền trẻ em, tham gia công tác xã hội, đặc biệt là thu thập thông tin về trẻ trên địa bàn nhằm phát hiện những điều bất thường để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, đồng thời báo cáo cho các cộng tác viên, tình nguyện viên hoặc nhà trường, địa phương để hỗ trợ trẻ kịp thời. Từ các hoạt động của CLB đã giúp trẻ em trong cộng đồng nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của mình. Từ đó, tích cực tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em tại cộng đồng, trường học. Tạo điều kiện cho việc phát hiện và bồi dưỡng cho những trẻ em có năng khiếu, giúp trẻ phát huy được hết khả năng của mình. Các em mạnh dạn, tự tin đề xuất, kiến nghị và những tâm tư nguyện vọng ấy sẽ được truyền tải đến gia đình, xã hội một cách khéo léo, phù hợp. Trong mỗi gia đình, trẻ em đã được chăm sóc tốt hơn. Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm hơn. Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em cũng được nâng lên... Với những kết quả đạt được, thời gian tới Tỉnh đoàn tiếp tục nhân rộng CLB quyền trẻ em nhằm tạo dựng được môi trường an toàn, lành mạnh để các em thực hiện quyền, nghĩa vụ và được bảo vệ, phát triển toàn diện.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi