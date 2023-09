Cần thêm “trợ lực” để các huyện miền núi cứng hóa cầu treo xuống cấp

Trên địa bàn các huyện miền núi hiện có 45 cầu treo dân sinh, trong đó có 40 cầu treo đang sử dụng, khai thác; 12 cầu treo đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ. Để tu sửa, nâng cấp và tiến tới cứng hóa những cây cầu treo không đảm bảo an toàn đòi hỏi nguồn vốn lớn, vượt khả năng đầu tư của các huyện.

Cầu treo Na Tảng, xã Ban Công (Bá Thước) đang được đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cứng hóa. Ảnh: Đình Giang

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bá Thước, trên địa bàn huyện có 10 cầu treo dân sinh. Trong đó, có 2 cầu đang khai thác sử dụng, 6 cầu khai thác tạm, 1 cầu hư hỏng, xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, 1 cầu không khai thác, sử dụng. Trước thực trạng trên, huyện Bá Thước đã có Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 12-4-2023 về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hệ thống đường giao thông xã Ban Công, huyện Bá Thước gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nội dung tờ trình nêu rõ, với đặc thù miền núi, địa hình phức tạp, đời sống bà con Nhân dân trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, nguồn ngân sách huyện còn hạn chế, chưa có khả năng để đầu tư xây dựng ngay và hết tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Hiện nay, huyện Bá Thước đang còn nhiều tuyến đường có cầu treo dân sinh và cầu tạm xuống cấp, hư hỏng chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong đó, cầu Na Tảng và cầu thôn Ba thuộc địa bàn xã Ban Công là cầu tạm, được bà con nhân dân đầu tư xây dựng bằng kinh nghiệm truyền thống và dân gian, không có thiết kế. Hiện nay, các cấu kiện cầu như cáp treo, dầm, mặt sàn đã hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là học sinh đi học đến trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào mùa mưa bão. Trên thực tế, các cầu treo trên đã nhiều lần bị lũ cuốn trôi vào các năm 2007, 2013, 2017,... gây cô lập giữa các thôn, bản.

Ông Hà Văn Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Ban Công, cho biết: Để đảm bảo việc lưu thông đi lại của bà con, trước mùa mưa bão năm nay, chính quyền đã huy động bà con đóng góp ngày công, vật liệu tre luồng gia cố, hàn gắn, thay thế những tấm ván, thân luồng đã mục không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên việc duy tu chỉ mang tính chất tạm thời. Vào thời điểm mùa mưa bão, nước lớn, người dân không thể lưu thông qua cầu, ước mong có cây cầu kiên cố đã được bà con nhiều lần kiến nghị.

Tương tự, trên địa bàn huyện Lang Chánh có 6 cầu treo dân sinh, trong đó có 5 cầu treo đang sử dụng, khai thác; 1 cầu treo đang sử dụng khai thác đã hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng. Đó là cầu treo Bến Lậm, xã Giao Thiện bắc qua sông Âm. Cây cầu có chiều dài 100m, chiều rộng 2,4m, lan can sắt, mặt cầu bằng gỗ, tải trọng thiết kế cho xe thô sơ hoặc đoàn người 300 kg/m2. Cầu được đầu tư xây dựng năm 2007, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2008. Hiện tại, hệ cáp chủ bị han gỉ, khô dầu do không được bảo dưỡng. Trụ cổng cầu, dầm dọc, dầm ngang, thanh giằng cũng đã bị hoen gỉ, ăn mòn. Lan can sắt và trụ lan can bằng gỗ có vị trí bị nứt gãy. Một số ván mặt cầu bị mục, đường vào cầu và hai đầu cầu không có hệ thống cọc tiêu, biển báo hạn chế tải trọng và phương tiện, nội quy qua cầu...

Ông Hà Văn Việt, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng, cho biết: Huyện đã có những chỉ đạo cụ thể, đối với các cầu treo đang sử dụng, khai thác, UBND huyện giao UBND các xã Tam Văn, Tân Phúc, Trí Nang, Yên Thắng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng cáp treo, bu lông, sơn lại hệ kết cấu thép của các cầu. Đối với cầu đang sử dụng bị hư hỏng, xuống cấp tiến hành bảo trì hệ thống cáp chủ, hệ thanh treo, các thanh dầm dọc, dầm ngang, thanh giằng, thay ván mặt cầu bị hư hỏng; thay thế các bu lông, cân chỉnh lại hệ thống thanh treo đảm bảo độ cân bằng; lắp đặt ngay các biển báo hạn chế loại phương tiện lưu thông, biển hướng dẫn, nội quy người và phương tiện khi qua cầu; cử người cảnh giới khi có mưa bão hoặc khi nước suối lên cao. Do nguồn kinh phí duy tu, bảo trì lớn, UBND huyện Lang Chánh đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ huyện. Về lâu dài UBND huyện Lang Chánh đề nghị phương án xây dựng cầu cứng thay thế.

Cầu Bến Lậm, xã Giao Thiện (Lang Chánh) bắc qua sông Âm xuống cấp.

Thời gian qua, bằng việc huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước, Bộ Giao thông - Vận tải đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng mới nhiều cây cầu kiên cố, đảm bảo giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đơn cử như, hỗ trợ xây dựng 28 cây cầu cứng từ dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương” (LRAMP); hỗ trợ 21 cây cầu từ Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; 1 cây cầu từ chương trình “Nhịp cầu yêu thương”...

Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải, tình trạng 12/40 cầu treo đang hoạt động ở các huyện miền núi hư hỏng, xuống cấp, phần lớn được xây dựng từ năm 2006 đến năm 2017 và không được kiểm định. Trong điều kiện ngân sách các huyện miền núi còn khó khăn, Sở Giao thông - Vận tải đang đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa 12 cầu treo bị hư hỏng, xuống cấp, dự kiến tổng kinh phí sửa chữa khoảng 8 tỷ đồng; xây dựng 8 cầu cứng thay thế cầu treo với kinh phí khoảng 120 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Đình Giang