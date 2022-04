Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nông Công kịp thời hiến máu cứu người

Nhận được tin bà Phạm Thị Hoa, sinh năm 1964 ở huyện Quảng Xương là mẹ đẻ đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Công an xã Tượng Văn, huyện Nông Cống bị bệnh hiểm nghèo đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần truyền máu khẩn cấp, Công an huyện Nông Cống đã vận động, kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên trong đơn vị tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Ngay sau khi phát động, đã có 2 cán bộ Công an huyện là Trung úy Lương Văn Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự và đồng chí Trịnh Vũ Thành Nam, sinh viên Học viện An ninh thực tập tại Đội An ninh Công an huyện Nông Cống đã nhanh chóng đăng ký và trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiến đủ số lượng máu cần thiết cho bệnh nhân.

Thượng úy Nguyễn Văn Hòng, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Nông Cống cho biết:từ tháng 3-2021 Đoàn thanh niên Công an huyện Nông Cống đã thành lập mô hình Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện “Giọt hồng An ninh - Trao đời sự sống”. Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên đã tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện vì cộng đồng do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức với hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng.

Mai Hà