Các địa phương ven biển lên phương án sơ tán vùng ngập lụt, test nhanh COVID-19 cho ngư dân vào trú bão Conson

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh, từ ngày 8 đến 9-9, trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Để chủ động trước mưa lớn và bão Conson, huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với bão trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.