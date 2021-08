Các cấp hội phụ nữ tham gia và vận động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng

Từ cuối tháng 4 đến ngày 17-8-2021 các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng.

Phụ nữ xã Đông Ninh (Đông Sơn) tuyên truyền phòng chống dịch tại chợ.

Các cấp Hội đã trao tặng nhiều vật dụng y tế cần thiết phòng, chống dịch cho người dân và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, gồm: 246.072 khẩu trang, 7.147 chai nước rửa tay sát khuẩn, bình xịt khuẩn; 1.387 bánh xà phòng; gần 2.000 mũ chắn giọt bắn; phát 37.211 bài tuyên truyền trên loa truyền thanh, 20.653 bài viết tuyên truyền trên Facebook, zalo của Hội, 25.144 tờ rơi, treo 3.024 pano, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh tiếp nhận nguồn hỗ trợ của Hội LHPN TP Thanh Hóa hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tích cực hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh, phụ nữ tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19 nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá trên 10 tỷ đồng; tặng quà hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn do dịch, bệnh, hỗ trợ các chốt trạm, khu vực phong tỏa; tổ chức phiên chợ 0 đồng phục vụ hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly cấp huyện và 3 khu cách ly của tỉnh; Phối hợp giải cứu nông sản cho người dân vùng dịch; hỗ trợ lương thực, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, mũ chắn giọt bắn và ngày công nấu ăn tại các bếp ăn tập thể miễn phí, thu hoạch mùa màng…

Phụ nữ huyện Như Xuân nấu cơm phục vụ 2 khu cách ly tập trung của huyện.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, sự đoàn kết chung tay phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Lê Hà