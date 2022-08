Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khởi công xây dựng điểm trường mầm non tại huyện Quan Sơn

Thực hiện kế hoạch số 278, ngày 11-12-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, giai đoạn 2021-2025,ngày 3-8, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn tổ chức khởi công xây dựng điểm Trường Mầm non tại bản Tình, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn.

Điểm Trường Mầm non khu bản Tình, thuộc trường mầm non xã Tam Lư có 4 nhóm lớp gồm 66 học sinh. Do không đủ lớp nên 30 học sinh đang phải gửi học tại các điểm trường khác; điều kiện sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn, học sinh ở xa, đường đi lại đèo dốc, chia cắt bởi các khe suối, đập tràn, dễ xảy ra mất an toàn.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm trường mầm non bản Tình, xã Tam Lư với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng, thời gian hoàn thành và bàn giao trước ngày 10-12-2022.

Đây là việc có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng đối với nhân dân ở những địa phương còn gặp khó khăn; giúp thầy cô giáo và các cháu học sinh có nơi học tập, ăn, nghỉ khang trang, an toàn trong mùa mưa bão; đồng thời góp phần chung sức cùng với địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hải