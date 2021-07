(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-7, Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức diễu hành xe thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

{title} Bỉm Sơn: Tuyên truyền lưu động về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng Sáng 20-7, Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức diễu hành xe thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã. Đoàn xe diễu hành tuyên truyền lưu động về PCCC. Tham gia cuộc diễu hành tuyên truyền lưu động có trên 30 cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Bỉm Sơn và Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3. Xuất phát từ trụ sở Công an thị xã, đoàn tuyên truyền lưu động đã diễu hành qua các tuyến đường: Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Huệ và một số tuyến phố trọng điểm đông dân cư. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn xảy ra 3 vụ cháy, trong đó 1 vụ cháy nhà ở kết hợp cơ sở kinh doanh; 2 vụ cháy phương tiện giao thông. Các vụ cháy trên tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại về tài sản. Nguyễn Tới

