Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công an TP Sầm Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác bảo đảm ANTT, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật... tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.