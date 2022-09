BIDV tổ chức hội thi văn hóa kiểm soát rủi ro năm 2022 khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

Hoạt động ngân hàng từ xưa đến nay được ví như huyết mạch của nền kinh tế, là một ngành kinh doanh hàng hóa đặc biệt nên rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng thường rất nhiều và khi xảy ra sự kiện rủi ro thì mức tổn thất gây ra rất lớn. Các ngân hàng ngày càng ý thức được vai trò then chốt của việc quản trị rủi ro, đây được xem là mảnh ghép không thể thiếu trong hệ sinh thái kinh doanh của ngân hàng, để tạo ra các giá trị ngắn hạn và dài hạn cho tổ chức. Trong lịch sử hoạt động ngân hàng đã có rất nhiều bài học thất bại xuất phát từ yếu tố quản trị rủi ro như sự kiện phá sản của Ngân hàng Barings Bank sau 233 năm hoạt động hay việc để thua lỗ 6,9 tỉ USD do đầu cơ sản phẩm phái sinh năm 2008 tại Ngân hàng Societe Generale; đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 do nhiều định chế tài chính lớn cho vay dưới chuẩn và chứng khoán hóa thiếu kiểm soát. Tại Việt Nam, cũng đã xảy ra rất nhiều sự kiện rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng liên quan tới công nghệ, an ninh mạng, tín dụng… và nhiều vụ việc đã bị xử lý hình sự. Việc để xảy ra các sự kiện rủi ro trong hoạt động không chỉ gây ra tổn thất về tài chính mà còn ảnh hưởng lớn tới uy tín và vị thế của ngân hàng đối với khách hàng. Dù mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động kinh doanh là lợi nhuận, nhưng nền tảng phát triển bền vững của một ngân hàng vẫn cần phải được xây dựng trên chính ý thức chịu trách nhiệm và sự tuân thủ của tất cả các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kiểm soát rủi ro từ hệ thống các quy định, khung quản trị… chưa đủ để đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính, vì tất cả những quy tắc đó đều được vận hành bởi con người, và văn hóa kiểm soát rủi ro từ mỗi cá nhân trong tập thể mới là nhân tố quyết định sự thành công của cả hệ thống kiểm soát rủi ro. Có thể nói văn hóa kiểm soát rủi ro (VHKSRR) chính là linh hồn của tổ chức, vì kinh doanh luôn đi kèm với các rủi ro, VHKSRR giúp tổ chức nhận thức liệu sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro có đáng giá hay không. Chính vì vậy, quan điểm xây dựng VHKSRR và phổ biến đưa vào mọi hoạt động của tổ chức là rất cần thiết để tạo ra một môi trường nội bộ vững mạnh bảo đảm cho sự phát triển an toàn, bền vững. Thấu hiểu được tầm quan trọng đó, hệ thống BIDV nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng đã xác định sự cần thiết phải xây dựng VHKSRR trong tổ chức, tạo môi trường đúng đắn từ trong nhận thức, động cơ, thái độ đến hành vi đối với rủi ro từ mỗi cán bộ. Để VHKSRR trở thành “kim chỉ nam” cho mọi tư duy và hành động của cán bộ BIDV trong quá trình làm việc, nhất là khi đối diện với rủi ro hay đứng trước sự lựa chọn.