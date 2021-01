Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Vĩnh Lộc

Ngày 19-1, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà, động viên, chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Doan tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Vĩnh Lộc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quả Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cừ (100 tuổi) ở thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang; Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Doan (95 tuổi) ở thôn Thọ Đồn, xã Vĩnh Yên; người cao tuổi Vũ Thị Giỏi (100 tuổi) ở thị trấn Vĩnh Lộc và trao số tiền 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Chiên, hộ nghèo ở thôn Pháp Ngỡ, xã Vĩnh Hòa xây Nhà đại đoàn kết.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình.

Đồng chí mong các Mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đối với hộ nghèo cần nỗ lực vượt khó vươn lên để sớm thoát nghèo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp cùng đoàn công tác trao số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ nghèo Nguyễn Thị Chiên xây dựng Nhà đại đoàn kết.

Đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Lộc tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn.

Cùng với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, huyện Vĩnh Lộc cần tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân thực hiện tốt Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp tết gắn với các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông… để mọi người, mọi nhà đón Tết Tân Sửu 2021 thật vui vẻ, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Mai Phương