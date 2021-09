Bên trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Hơn nửa tháng kể từ ngày thực hiện phong tỏa để khống chế ổ dịch COVID-19, việc khoanh vùng, dập dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đang được thực hiện bài bản, có kết quả tích cực với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, ngành y tế. Bên trong khu phong tỏa của bệnh viện, các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra bình thường.

Trong thời điểm bệnh viện phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã mổ lấy thai thành công một ca sinh 3 hiếm gặp.

Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong hơn nửa tháng qua, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đã thường xuyên túc trực tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung như thẩm định các phương án di chuyển, giãn cách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và bố trí ăn ở tập trung cho cán bộ, nhân viên của bệnh viện... Đến nay, việc giãn cách người ra ngoài khu phong tỏa của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thực hiện đúng như kế hoạch. Với những phương án khống chế, khoanh vùng dập dịch hợp lý, đến thời điểm này ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đang được kiểm soát; các hoạt động khám chữa bệnh cũng như bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong khu vực phong tỏa được thực hiện chu đáo.

Tại khoa hồi sức cấp cứu, đến trưa 14-9 còn 9 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, đa số là người cao tuổi, bệnh lý nền. Bác sĩ CKI Bùi Tiến Lực, trưởng khoa hồi sức cấp cứu cho biết: Trong thời gian thực hiện phong tỏa, mọi hoạt động chuyên môn trong khoa vẫn diễn ra bình thường; các bệnh nhân được theo dõi, thăm khám theo quy định, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tại khoa phụ sản, nơi vừa mổ lấy thai thành công cho một sản phụ mang thai 3 tự nhiên ở tuần thai thứ 34. Qua quá trình điều trị và xử lý kịp thời, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn “mẹ tròn con vuông” với 3 bé sơ sinh (2 bé trai và 1 bé gái). Bác sĩ CKI Trịnh Minh Thuần, trưởng khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cho biết: Đây là ca mổ lấy thai 3 hiếm gặp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dọa sinh non với tuổi thai 31 tuần 4 ngày. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đưa ra các phương pháp cố gắng kéo dài tuần thai, bảo đảm an toàn cho mẹ, sử dụng thuốc giữ thai tích cực... Đến tuần thai 34 chuyển dạ, các y, bác sĩ đã mổ cấp cứu thành công cho sản phụ. Quá trình phẫu thuật được thực hiện bảo đảm quy trình an toàn phòng, chống dịch trong khu phong tỏa. Hiện sức khỏe của 3 cháu bé và mẹ đã ổn định.

Anh Trịnh Đình Tùng (quê ở xã Định Liên, Yên Định), bố của 3 cháu bé chia sẻ: Vợ tôi mang thai 3 đến kỳ sinh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vào thời điểm bệnh viện có lệnh phong tỏa. Vì thế nên chỉ có mình tôi được vào chăm sóc cho cả 4 mẹ con. Cảm thấy khó khăn chồng chất nhưng được các y, bác sĩ, điều dưỡng tận tình hỗ trợ, chăm sóc toàn diện cho vợ và các con tôi, nên chỉ vài ngày sau phẫu thuật, cả 4 mẹ con sức khỏe ổn định, các con đang tập bú mẹ. Gia đình tôi rất cảm ơn y, bác sĩ đã tận tình, nỗ lực thực hiện một ca phẫu thuật khó trong điều kiện bệnh viện bị phong tỏa. Chúng tôi chỉ mong dịch bệnh sớm được khống chế để đưa các cháu về nhà với gia đình.

Trong hơn hai tuần qua, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã tăng cường sàng lọc tại tất cả các khoa lâm sàng và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, định kỳ đối với nhân viên y tế, người bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa hồi sức cấp cứu, khoa bệnh truyền nhiễm, khoa phụ sản... Tính từ ngày 29-8 đến nay, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm 6.042 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, trong đó làm 1.230 mẫu sàng lọc, xét nghiệm bổ sung của riêng khoa ung bướu và các nhóm nguy cơ cao. Ngoài ra, bệnh viện còn thực hiện hơn 1.000 mẫu test nhanh kháng nguyên cho nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở các khu vực “vùng xanh” trong bệnh viện.

Chăm sóc bệnh nhân tại khoa hồi sức cấp cứu.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, tính đến 15 giờ ngày 14-9, trong khu phong toả bệnh viện còn 605 người là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, trong đó tại tòa nhà A9, khoa ung bướu - nơi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên hiện còn 149 người (68 bệnh nhân, 36 người nhà bệnh nhân, 40 nhân viên y tế, 5 nhân viên khác). Hiện tại, tổng số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khoa ung bướu đủ điều kiện xuất viện là 27 người, trong đó có 17 bệnh nhân và 10 người nhà chăm nuôi. Đây sẽ là cơ sở để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, tổ công tác của tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực xây dựng phương án giãn cách tòa nhà A9 trong thời gian tới. Ngoài ra, bệnh viện đã phối hợp với ngành y tế, UBND TP Thanh Hóa di chuyển 922 cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra khỏi khu vực phong tỏa của bệnh viện để giãn cách, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo, triển khai hiệu quả các giải pháp khống chế dịch. Trong đó, bệnh viện đang hỗ trợ nơi ăn ở cho 152 cán bộ, nhân viên bệnh viện tại Khách sạn Trường An và nhà hàng Hội quán Hoa Viên gần bệnh viện, thực hiện nghiêm quy định “1 cung đường, 2 điểm đến”. Có 589 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được tỉnh bố trí giãn cách tại các khách sạn trên địa bàn TP Thanh Hóa và khu nhà ở của Trường Đại học Hồng Đức. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã bố trí 12 nhân viên y tế đi theo làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian thực hiện giãn cách; chuyển 117 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xuống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

Để thực hiện việc phong tỏa có hiệu quả, lực lượng chức năng tiến hành dựng rào chắn, giăng dây, đặt các biển báo để người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế nắm được, không đi vào khu vực “vùng đỏ” trong khu phong tỏa. Bên cạnh việc vận động bệnh nhân và người nhà chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch trong thời gian bị phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực luôn chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong bệnh viện với tinh thần “Mỗi nhân viên bệnh viện là một chiến sĩ và bệnh viện là một tập thể đoàn kết đồng lòng, quyết tâm chống lại COVID-19”.

Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được biết: Với tính chất phức tạp của việc bùng phát ổ dịch COVID-19 trong bệnh viện, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ đã trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, lãnh đạo TP Thanh Hóa, các ban, sở, ngành, đoàn thể chung tay cùng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, khống chế ổ dịch. Hiện tại đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang thực hiện phong tỏa tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đều duy trì tinh thần và thể trạng ổn định. Bệnh viện động viên cán bộ, nhân viên nỗ lực hơn để tiếp tục công việc chăm sóc bệnh nhân và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chủ trương của tỉnh. “Cuộc chiến” chống COVID-19 vẫn còn rất nhiều khó khăn, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; sự chung tay, đoàn kết, góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng; sự chia sẻ, hỗ trợ trách nhiệm, hiệu quả về chuyên môn của các bệnh viện trong tỉnh; cũng như sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức thiện nguyện là động lực để Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước đưa hoạt động của bệnh viện trở lại trạng thái bình thường.

Bài và ảnh: Tô Hà