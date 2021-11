Bảo Việt Nhân Thọ Thanh Hóa chi trả 850 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Ngày 13-11, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng Phạm Khắc Đông tại TP Thanh Hóa với số tiền chi trả là 850 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Ngọ, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa trao quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân khách hàng Phạm Khắc Đông.

Người dân các nước phát triển trên thế giới luôn xem bảo hiểm nhân thọ như một “phát kiến” văn minh của nhân loại vì nó giúp thể hiện tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và cả xã hội. Ngoài những giá trị cho chính bản thân khách hàng và gia đình, với mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khoản phí mà người tham gia đóng vào quỹ dự trữ tài chính của công ty bảo hiểm cũng chính là sự bù đắp phần nào mất mát cho những người không may mắn khác trong cuộc sống. Những ý nghĩa cao cả, nhân văn của bảo hiểm nhân thọ đã và đang được lan tỏa đến với nhiều người.

Với sứ mệnh “Bảo vệ gia đình Việt - Bảo vệ giá trị Việt”, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang mang lại cuộc sống bình an và hạnh phúc cho hàng triệu gia đình, bên cạnh đó cùng chia sẻ những gánh nặng về tài chính cho nhiều gia đình không may gặp phải rủi ro trong cuộc sống. Sau khi được tư vấn và tìm hiểu kỹ về tính ưu việt của các gói bảo hiểm, ngày 22-11-2019, anh Phạm Khắc Đông (phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa) đã quyết định lựa chọn và tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa, sản phẩm An Phát Trọn Đời với mức phí 15 triệu 1 năm. Anh Đông đã đóng phí bảo hiểm cho năm thứ 2, tổng phí đã đóng là 30 triệu đồng. Ngày 4-8-2021, anh Đông không may bị tai nạn do điện giật và tử vong. Sau khi nắm được thông tin khách hàng, đại diện Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và tiến hành các thủ tục để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người thân của anh Đông với số tiền 850 triệu đồng. Việc khẩn trương thực hiện các thủ tục và nhanh chóng tiến hành chi trả quyền lợi cho khách hàng không chỉ góp phần chia sẻ nỗi đau và giảm bớt gánh nặng tài chính khi gia đình mất đi trụ cột chính mà còn cho thấy trách nhiệm và sự đồng hành của Công ty Bảo Việt Nhân thọ đối với khách hàng.

Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam ra đời từ năm 1996, sau 25 năm hình thành, Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, luôn tăng trưởng cao về doanh thu khai thác mới, tổng doanh thu và lợi nhuận, đóng góp hiệu quả vào ngân sách Nhà nước. Bảo Việt Nhân thọ còn là đơn vị luôn tham gia tích cực vào thị trường trái phiếu của Chính phủ, góp phần cung cấp nguồn tài chính đầu tư trở lại cho nền kinh tế.

Trụ sở Công ty Bảo Việt Nhan thọ Thanh Hóa tại 666 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Năm 2000, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa chính thức được thành lập. Đây là công ty đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa đã có bước chuyển mình tích cực, khẳng định được vị thế, thương hiệu và không ngừng lớn mạnh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Thanh Hóa. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty ngày càng được đối tác, khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Hiện nay, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa đang phục vụ trên 300.000 khách hàng với 6.000 cán bộ nhân viên và tư vấn viên. Cùng với hoạt động kinh doanh, những năm qua, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng như: Tổ chức các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân, ủng hộ đồng bào lũ lụt, trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Các hoạt động trên đã góp phần mang đến cho khách hàng những giá trị gia tăng, gắn kết các giá trị văn hóa, xây dựng cuộc sống an lành, thịnh vượng cho các gia đình Việt và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

Được biết, cũng trong tháng 11 này, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa cũng sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Thị Duyên tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống với số tiền chi trả 550 triệu đồng. Khách hàng Nguyễn Thị Duyên mới tham gia gói bảo hiểm của công ty được hơn một tháng và tử vong do mắc COVID-19 tại Liên bang Nga.

Ông Lê Xuân Ngọ, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thanh Hóa chia sẻ: Với những sản phẩm ưu việt, Bảo Việt Nhân thọ luôn tự hào là đối tác, là người bạn đồng hành của nhiều gia đình Việt Nam. Rủi ro trong cuộc sống là điều không ai mong muốn nhưng lại có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đến với bất kỳ ai. Chúng tôi hiểu rằng không có gì bù đắp được sự mất mát nhất là khi mất đi người thân trong gia đình, nhưng chúng tôi mong muốn những người thân trong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, tiếp tục sống và thực hiện những mong ước, ước nguyện của người đã khuất với giá trị quyền lợi bảo hiểm nhận được, cũng là món quà của người thân để lại, đây là một trong những giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ.

Nguyễn Lương