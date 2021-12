Bảo vệ và phát triển rừng tận gốc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh

Đến tháng 12-2021, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Như Thanh được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng hơn 15.287,1 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 12 xã thuộc 3 huyện: Nh­ư Thanh, Nông Cống và Như Xuân, trong đó có 9.452,64 ha rừng phòng hộ. Diện tích rừng do BQL trên địa bàn rộng, trong đó có nhiều vùng rừng giáp ranh với các địa phương khác, một bộ phận người dân đời sống còn khó khăn thường vào rừng khai thác rừng trái phép,... gây khó khăn cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng (BVR). Vào mùa nắng nóng, khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.

Mô hình trồng rừng gỗ lớn của Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh (tại xã Xuân Thái).

Cùng chúng tôi thăm những cánh rừng trồng và rừng tự nhiên ngút ngàn thuộc địa bàn đơn vị bảo vệ, quản lý và các xã tham gia thực hiện dự án lâm nghiệp như Xuân Thái, Phượng Nghi, Xuân Du, Mậu Lâm, Thanh Tân, Xuân Phúc, Yên Lạc..., Giám đốc BQL rừng phòng hộ Như Thanh Lê Xuân Điệp, phấn khởi chia sẻ: đơn vị đã và đang chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) tận gốc. Trong đó, nổi bật là ban đã xây dựng phương án, lập bản đồ quy hoạch đất gắn với quy hoạch 3 loại rừng. Các loại đất, loại rừng được quản lý, sử dụng đúng mục đích, phù hợp tiêu chí quy định. Diện tích đất quy hoạch cho rừng sản xuất được điều chỉnh đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế huy động mọi nguồn lực để BV&PTR. Chủ động xây dựng quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng trong thực hiện Chỉ thị số 13–CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR. Trọng tâm là ban luôn chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương có rừng để xác định ranh giới chủ quản lý, tổ chức đóng mốc tạm thời tại các vị trí xung yếu để phân định rõ ràng. Đồng thời, tổ chức giao khoán một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần dân cho các hộ dân địa phương nhận khoán toàn bộ diện tích đất rừng theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 của Chính phủ cho 2.796 hộ dân địa phương quản lý. Ban đã bàn giao cụ thể diện tích rừng và đất lâm nghiệp cho 12 trạm quản lý, BVR trực thuộc quản lý. Do đó, hiện trạng quản lý sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn đơn vị quản lý không xảy ra tranh chấp, sử dụng đất sai mục đích, không để xảy ra tình trạng sử dụng rừng trái quy hoạch.

12 trạm quản lý, BVR đóng tại các xã thường xuyên bám địa bàn chỉ đạo, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trong vùng tham gia các dự án lâm nghiệp hiểu được lợi ích to lớn của rừng và ký các cam kết không vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho các hộ trồng mới rừng sản xuất theo hướng thâm canh như trồng cây giống lâm nghiệp chất lượng cao (keo mô, keo hom), bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc và khai thác rừng trồng đã cho sản phẩm theo quy định. Nhờ tích cực tham gia trồng và BVR người dân trong vùng có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống; ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp...

Khảo sát thực tế tại trạm quản lý, BVR tiểu khu 643 (thuộc BQL rừng phòng hộ Như Thanh), đóng tại xã Xuân Thái, chúng tôi được một số cán bộ của trạm cho biết: trạm có 5 cán bộ, đ­ược giao nhiệm vụ bảo vệ gần 1.700 ha rừng. Trạm đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BV&PTR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) có liên quan trực tiếp đến người dân. Tổ chức, hướng dẫn kỹ thuật, dịch vụ cung ứng cây giống cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn xã chăm sóc, bảo vệ và trồng mới rừng. Từ đó, các thôn có rừng đã phối hợp với chủ rừng tiến hành ký cam kết không vi phạm những điều cấm về rừng. Để BVR tận gốc, trạm đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của xã từ chủ động trong công tác tuyên truyền đến tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các đối tư­ợng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Nhiều hộ gia đình trong xã Xuân Thái như ông Phạm Văn Quý, bà Phạm Thị Dân... nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp, đã xây dựng được trang trại tổng hợp, tổ chức trồng rừng sản xuất, BVR và chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng, cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Nhằm giảm dần và chấm dứt tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép, ban đã giao khoán BVR cho 2.776 hộ gia đình. Từ năm 2015 đến tháng 12-2021, BQL rừng phòng hộ Như Thanh đã hướng dẫn kỹ thuật; cung ứng cây giống; tổ chức cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp trồng mới, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định được gần 3.750 ha rừng sản xuất, trong đó trồng mới 384 ha rừng gỗ lớn. Nét mới là có một số diện tích cây lâm nghiệp mới đưa vào trồng như keo lai mô 64 ha, quế chi 40 ha... Nhờ tích cực trồng và BVR người dân trong vùng có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trong vùng.

Trong những ngày thời tiết khô hanh, bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, loa truyền thanh, cán bộ kỹ thuật trực tiếp về thôn, bản... BQL rừng phòng hộ Như Thanh đã chủ động tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR; công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, chỉ thị của Huyện ủy Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống về công tác BVR, PCCCR, phát triển rừng; các biện pháp chủ động PCCCR đến mọi ngư­ời dân trên địa bàn. Đầu tư­ hàng trăm triệu đồng làm các biển báo, mua sắm các thiết bị, dụng cụ như­ bàn dập lửa, can đựng nước, loa cầm tay, dao,... phục vụ PCCCR cho đơn vị và các xã vùng dự án. Tổ chức ký cam kết BVR với 100% số hộ nhận khoán BVR trên địa bàn BQL. Để toàn bộ diện tích rừng hiện có đư­ợc an toàn, BQL rừng phòng hộ Như Thanh đã chủ động ký quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, PCCCR, phát triển rừng đến cán bộ, công nhân viên và các hộ nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp.

Kết quả nổi bật, rừng trồng mới trên địa bàn đư­ợc chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sinh trư­ởng, phát triển tốt. Diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất hiện có đư­ợc bảo vệ an toàn, không để xảy ra cháy rừng. An ninh rừng trên địa bàn đ­ược giữ vững. Độ che phủ của rừng do BQL rừng phòng hộ Như Thanh quản lý đạt 95,34%. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang được phục hồi, phát triển ổn định. Rừng nhiều tầng, nhiều tán, không những đã phát huy tính năng phòng hộ, bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường mà còn tạo nguồn sinh thủy cho các công trình thủy lợi, bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán, là nơi cho các loài động vật cư trú và bảo tồn nguồn gen các loài thực vật rừng.

Bài và ảnh: Thùy Dương