Bảo vệ mình trước nguy cơ hỏa hoạn

Theo thống kê của Bộ Công an, 3 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra trên 540 vụ hỏa hoạn, làm 23 người thiệt mạng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh này được xác định là do nạn nhân không có lối thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Đặc điểm chung của nhà ở đô thị thường là nhà ống, chỉ có cửa đi ở phía trước. Bởi sự lo lắng quá mức về tình trạng mất an ninh mà nhiều nhà đã gia cố cửa ra vào quá chắc chắn, thường là cửa cuốn sắt, khi xảy ra hỏa hoạn rất khó mở do không còn điện để vận hành. Cửa ở lan can các tầng trên và sân thượng cũng thường bị bịt kín bởi hệ thống “chuồng cọp”. Suy nghĩ càng kiên cố thì càng ngăn chặn được sự xâm nhập từ bên ngoài vào nhà đang được nhiều người lựa chọn để bảo vệ tài sản của mình. Một giải pháp an ninh được tạo ra nhưng đồng thời cũng làm gia tăng tình trạng mất an toàn, khi xảy ra hỏa hoạn chủ nhà ít có cơ hội để thoát hiểm, lực lượng cứu hỏa cũng khó khăn trong việc tiếp cận.

Chủ nhân những ngôi nhà có quyền được bảo vệ tài sản của mình trước nguy cơ tấn công của tội phạm trộm cắp, nhưng họ phải tỉnh táo, cảnh giác trước nguy cơ khác còn nguy hiểm hơn đó là “giặc lửa”. Mỗi người, mỗi nhà phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về phòng cháy và chữa cháy từ đó bố trí vật liệu, vật dụng phù hợp không gây khó khăn, cản trở cho công tác chữa cháy cũng như việc thoát hiểm của bản thân.

Tình hình cháy nổ dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường do nhận thức của người dân chưa được cải thiện nhiều. Đặc biệt sắp tới bước vào mùa hè nắng nóng nền nhiệt tăng cao làm vật liệu trở nên khô kiệt, dễ bén lửa, nhiều thiết bị điện hoạt động hết công suất cũng dễ dẫn đến quá tải, gây chập cháy.

Cùng với tăng cường biện pháp phòng chống cháy, nổ, thì việc chủ động tạo ra cơ hội thoát hiểm cho mình và những người trong gia đình là vô cùng cần thiết. Người dân cần thay đổi thói quen quá lo lắng về an ninh dẫn đến việc phòng vệ quá mức vô tình làm triệt tiêu đi cơ hội thoát hiểm của mình cũng như hạn chế việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi hỏa hoạn.

Thay cho việc chọn cách gia cố hệ thống cửa nhà một cách cực đoan, các gia đình nên lựa chọn giải pháp an ninh khác như lắp camera giám sát và thiết bị cảnh báo xâm nhập từ bên ngoài cũng như đặt niềm tin nhiều hơn vào lực lượng an ninh tại cộng đồng dân cư. Đó chính là cách để chủ động làm giảm thiệt hại về tài sản, tính mạng, bảo vệ mình khi hỏa hoạn xảy ra.

Tuệ Minh