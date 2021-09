Bảo đảm an toàn nguồn điện trong mùa mưa bão

Để hệ thống điện vận hành an toàn trước những diễn biến bất thường của thiên tai, khắc phục khó khăn khi trên địa bàn tỉnh nhiều khu vực đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn mùa mưa bão.

Chủ động các phương án ứng phó

Để chủ động ứng phó, vận hành điện an toàn trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kiện toàn, thành lập ban chỉ huy, tiểu ban thường trực, đội xung kích và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đối với chỉ huy, điều hành, thực hiện vận hành lưới điện bảo đảm linh hoạt, hạn chế tối đa mất điện phụ tải, ưu tiên cấp điện các đường dây, trạm biến áp đầu nguồn, các đường dây trung áp, hạ áp có phụ tải ưu tiên, quan trọng, bảo đảm cấp điện an toàn ổn định cho các khu cách ly, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban hành các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác PCTT-TKCN; yêu cầu các đơn vị điện lực trực thuộc xây dựng phương án riêng phù hợp cho từng đơn vị.

Trong quản lý và vận hành lưới điện, công ty tập trung tổ chức rà soát các điểm xung yếu, nghiêm túc triển khai và xử lý kịp thời các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; nhân lực tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ), đảm bảo cung cấp điện và an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động cũng như các công trình và vật tư thiết bị trên công trường đang triển khai thi công. Không để máy móc, thiết bị bị ngập úng do mưa lũ. Kiểm tra và gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành, cung cấp điện.

Thực hiện tỉa cành, chặt cây để đề phòng cây đổ gãy hoặc va chạm vào đường dây điện. Tăng cường dây néo, móng néo, gia cố cung lèo, sửa chữa chống sét và hệ thống tiếp đất... Các đường dây, trạm biến áp đều được kiểm tra kỹ, rà soát, sửa chữa và khắc phục khiếm khuyết kịp thời trước khi mùa mưa bão đến. Duy trì và vận hành tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn, hệ thống cáp quang và viễn thông dùng riêng, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý trạm bơm tiêu úng, đảm bảo cấp điện liên tục trong thời gian xảy ra mưa lũ.

Công ty cũng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để kịp thời xử lý khi có sự cố về lưới điện, bảo đảm khắc phục sự cố nhanh nhất có thể, không để bị động trong các tình huống bất ngờ. Thường xuyên tổ chức chương trình diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và xử lý sự số an toàn lưới điện nhằm góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, khả năng ứng phó của cán bộ, công nhân, nâng cao khả năng phối hợp ứng cứu cũng như năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức, chỉ huy giữa các lực lượng và các đơn vị trong công tác chuẩn bị, thực hành, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn

Cùng với việc chủ động lên kế hoạch, phương án bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện và người dân nơi có lưới điện đi qua. Theo đó, công ty khuyến cáo khách hàng và người dân không được sử dụng dây, cọc để chằng néo nhà, công trình, thuyền bè vào cột điện và trạm điện hoặc có hành vi vi phạm khoảng cách với đường dây điện gây mất an toàn cho người và gia súc, gây sự cố lưới điện; không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè trong vùng ngập, lụt có đường dây điện sát với mặt nước không đảm bảo khoảng cách an toàn để tránh bị phóng điện gây tai nạn; kiểm tra, củng cố dây dẫn điện, cột điện sau công tơ, không để dây dẫn điện đứt ngập trong nước khi có mưa, lũ lớn. Các mối nối phải chắc chắn, có bọc băng keo cách điện, vỏ dây dẫn điện không bị nứt vỡ, bong tróc; không buộc dây dẫn điện lên các bộ phận bằng kim loại của nhà xưởng, công trình kiến trúc; phối hợp chính quyền địa phương và điện lực sở tại tiến hành chặt, tỉa cây cối nằm trong hành lang đường dây dẫn điện; khi bị ngập úng cần cắt nguồn điện trong gia đình (cầu dao, aptomat tổng) và không chạm vào bất cứ thiết bị dụng cụ điện nào khi tay ướt hoặc đi chân trên nền ướt... Cầu dao, cầu chì, aptomat trong gia đình phải đặt nơi khô ráo bảo đảm an toàn.

Trong điều kiện thời tiết có mưa bão, giông sét cần hạn chế ra đường nhằm tránh các sự cố bất ngờ xảy ra như: sét đánh, dây điện đứt, cột điện đổ, sứ vỡ, cây đổ, rò điện... Đặc biệt không được chạm vào cột điện, dây chằng cột điện, dây nối đất cột điện, không đứng dưới cột điện để phòng điện giật do rò điện. Khi phát hiện cột điện bị đổ, gãy, dây điện bị đứt không được đến gần và phải báo cho mọi người xung quanh biết. Đồng thời nhanh chóng gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 để đơn vị điện lực sở tại nhanh chóng xử lý sự cố.

Với sự đồng lòng, chung tay của khách hàng và người dân, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang nỗ lực hết sức để chủ động phòng chống, ứng phó linh hoạt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương