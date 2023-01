Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng Trạm y tế phường Quảng Cát

Ngày 5-1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã khánh thành, bàn giao công trình an sinh xã hội Trạm Y tế phường Quảng Cát (TP Thanh Hóa).

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Y tế phường Quảng Cát.

Trạm y tế phường Quảng Cát là công trình an sinh xã hội do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ 100% kinh phí với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Công trình được xây dựng kiên cố gồm 2 tầng với diện tích sử dụng 250m2, có đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

Ông Nguyễn Thái Triệu, Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa khẳng định: Bên cạnh việc triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng. Hàng năm, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn dành nguồn kinh phí hàng tỷ đồng để tài trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Được biết, Trạm Y tế phường Quảng Cát có nhiệm vụ sơ cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 10.000 nhân khẩu của phường với lưu lượng hơn 4.000 lượt người mỗi năm. Cơ sở cũ của trạm (xây dựng từ năm 1998), các phòng khám chữa bệnh đã xuống cấp không bảo đảm vệ sinh trong khám chữa bệnh. Do vậy, việc khánh thành, đưa vào sử dụng Trạm Y tế phường Quảng Cát do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ có ý nghĩa thiết thực giúp địa phương thực hiện mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện cho các bác sĩ ứng dụng máy móc hiện đại vào hoạt động khám chữa bệnh. Qua đó, nâng cao năng lực sơ cấp cứu người bị tai nạn, sản khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nhất là bảo đảm an toàn trong công tác tiêm chủng.

Agribank Bắc Thanh Hóa trao biểu trưng tặng 3 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế phường Quảng Cát.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, Agribank Bắc Thanh Hóa đã đóng góp hơn 13 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn. Trích kinh phí hàng trăm triệu đồng tài trợ các công trình “Khu vui chơi thiếu nhi”, ủng hộ xây nhà “Khăn quàng đỏ”, trao xe đạp cho học sinh nghèo. Ngoài ra Agribank Bắc Thanh Hóa triển khai chương trình vì “Agribank - Vì tương lại xanh thêm cây thêm sự sống”, tổ chức trồng và tặng 30.000 cây xanh tại huyện Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và rất nhiều các hoạt động từ thiện khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Phương , Chủ tịch UBND Xã Quảng Cát đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Agribank Bắc Thanh Hóa đã quan tâm, hỗ trợ để địa phương có được một công trình trạm y tế mới khang trang, đáp ứng nhu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Khánh Phương