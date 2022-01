Agribank Bắc Thanh Hóa hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo tại huyện Vĩnh Lộc

Ngày 27-1, tại huyện Vĩnh Lộc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã trao hỗ trợ xây 4 nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo tại địa phương.

Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, thực hiện chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách”, Agribank Bắc Thanh Hóa đã trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ: Bà Nguyễn Thị Thú ở thôn 7 xã Vĩnh Thịnh; bà Trần Thị Tứ ở thôn 8, xã Vĩnh An; bà Lê Thị Quyến ở xóm Hát, xã Vĩnh Hùng và ông Nguyễn Văn Cảnh ở thôn 9 xã Vĩnh Tân. Kinh phí hỗ trợ xây dựng là 50 triệu đồng/căn, được trích từ nguồn an sinh xã hội của Agribank Bắc Thanh Hóa.

Được biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, thời gian qua Agribank Bắc Thanh Hóa luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với địa phương và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội. Phát huy truyền thống “Ngân hàng vì cộng đồng” Agribank Bắc Thanh Hóa đã cùng với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng hành, sẻ chia, trao tặng những suất quà ý nghĩa trong những dịp lễ, tết, với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Khánh Phương