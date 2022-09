210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thanh Hoá sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô

Từ ngày 1-10-2022 đến 21-5-2023, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho Công an 210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe ô tô, mô tô tại Công an huyện Thọ Xuân

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 28-9-2022 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành quyết định số 2242/QĐ-CAT-PC08 thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có số lượng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đăng ký mới 3 năm gần đây đạt trên 150 xe/năm.

Theo đó, từ ngày 1-10-2022 đến 21-5-2023, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe, mô tô cho Công an 210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).

Danh sách 210 xã, phường, thị trấn thuộc 23 đơn vị Công an cấp huyện.

STT Huyện, thị xã, thành phố Xã, phường, thị trấn Nội dung Phân cấp Tổng số đv phân cấp 1 TX. Bỉm Sơn P. Ngọc Trạo ĐK mô tô 1 2 Huyện Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Long ĐK mô tô 1 3 Huyện Nga Sơn Xã Nga Phượng ĐK mô tô 1 4 TP. Sầm Sơn P. Quảng Châu P. Quảng Thọ Xã Quảng Đại ĐK mô tô 3 5 Huyện Như Xuân Xã Thượng Ninh Xã Hóa Quỳ Xã Thanh Quân ĐK mô tô 3 6 Huyện Lang Chánh Xã Tân Phúc Xã Đồng Lương Xã Yên Thắng Xã Giao Thiện ĐK mô tô 4 7 Huyện Bá Thước Xã Điền Quang Xã Ban Công Xã Điền Trung Xã Điền Lư Xã Văn Nho ĐK mô tô 5 8 Huyện Như Thanh Xã Yên Thọ Xã Xuân Khang Xã Mậu Lâm Xã Phú Nhuận Xã Xuân Phúc ĐK mô tô 8 9 Huyện Cẩm Thủy Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Ngọc Xã Cẩm Thành Xã Cẩm Thạch Xã Cẩm Long Xã Cẩm Châu ĐK mô tô 6 10 Huyện Ngọc Lặc Xã Vân Am Xã Minh Tiến Xã Cao Ngọc Xã Ngọc Liên Xã Ngọc Trung Xã Ngọc Sơn Xã Mỹ Tân ĐK mô tô 7 11 Huyện Hà Trung Xã Hà Bắc Xã Hà Tiến Xã Hà Bình Xã Hà Sơn Xã Hà Tân Xã Yến Sơn Xã Hà Châu Xã Hà Giang ĐK mô tô 8 12 TX.Nghi Sơn P.Mai Lâm P.Trúc Lâm P.Bình Minh P.Hải Lĩnh Phú Lâm P.Tĩnh Hải P.Tân Dân Phú Sơn P.Ninh Hải P.Hải Ninh ĐK mô tô 10 13 Huyện Hậu Lộc Xã Lộc Sơn Xã Hải Lộc Xã Đa Lộc Xã Cầu Lộc Xã Thành Lộc Xã Triệu Lộc Xã Xuân Lộc Xã Phú Lộc Xã Thuần Lộc ĐK mô tô 9 14 Huyện Thường Xuân Xã Luận Thành Xã Vạn Xuân Xã Xuân Cao Xã Yên Nhân Xã Luận Khê Xã Thọ Thanh Xã Xuân Dương Xã Xuân Thắng Xã Tân Thành Xã Xuân Lộc ĐK mô tô 10 15 Huyện Thọ Xuân Xã Xuân Lập Xã Xuân Bái Xã Bắc Lương Xã Nam Giang Xã Phú Xuân Xã Thuận Minh Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hưng Xã Quảng Phú Xã Thọ Hải Xã Thọ Lộc ĐK mô tô 11 16 Huyện Đông Sơn Xã Đông Khê Xã Đông Thanh Xã Đông Tiến Xã Đông Ninh Xã Đông Hoàng Xã Đông Yên Xã Đông Hòa Xã Đông Văn Xã Đông Nam Xã Đông Thịnh Xã Đông Quang ĐK mô tô 11 17 Huyện Thạch Thành Xã Thành Tân Xã Thạch Cẩm Xã Thạch Quảng Xã Thành Trực Xã Thành Long Xã Thạch Bình Xã Thành Tâm Xã Thạch Sơn Xã Thành Thọ Xã Thành Vinh Xã Thành Mỹ Xã Thành Công ĐK mô tô 12 18 Huyện Quảng Xương Xã Quảng Nhân Xã Quảng Lộc Xã Quảng Khê Xã Quảng Yên Xã Quảng Hòa Xã Quảng Đức Xã Quảng Bình Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Định Xã Quảng Ninh Xã Quảng Phúc Xã Quảng Chính Xã Quảng Giao Xã Quảng Hợp ĐK mô tô 14 19 Huyện Thiệu Hóa Xã Thiệu Công Xã Thiệu Hòa Xã Thiệu Giang Xã Thiệu Long Xã Thiệu Hợp Xã Thiệu Nguyên Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Tiến Xã Thiệu Toán Xã Thiệu Vũ Xã Thiệu Trung Xã Thiệu Quang Xã Thiệu Viên Xã Thiệu Thành Xã Tân Châu ĐK mô tô 15 20 Huyện Nông Cống Xã Yên Mỹ Xã Tượng Sơn Xã Vạn Hòa Xã Tế Thắng Xã Minh Nghĩa Xã Trung Chính Xã Tế Lợi Xã Thăng Thọ Xã Minh Khôi Xã Tân Phúc Xã Vạn Thiện Xã Trường Giang Xã Hoàng Giang Xã Tượng Lĩnh Xã Tượng Văn Xã Tân Khang ĐK mô tô 16 21 Huyện Yên Định Xã Định Tiến Xã Yên Trường Xã Định Liên Xã Định Bình Xã Định Thành Xã Định Hưng Xã Yên Phú Xã Định Tân TT. Yên Lâm Xã Yên Trung Xã Yên Thịnh Xã Yên Thọ Xã Yên Phong Xã Yên Thái Xã Yên Hùng Xã Định Hải Xã Yên Lạc ĐK mô tô 17 22 Huyện Hoằng Hóa Xã Hoằng Quỳ Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Ngọc Xã Hoằng Phong Xã Hoằng Thắng Xã Hoằng Lưu Xã Hoằng Trinh Xã Hoằng Thịnh Xã Hoằng Tân Xã Hoằng Hợp Xã Hoằng Lộc Xã Hoằng Cát Xã Hoằng Kim Xã Hoằng Xuân Xã Hoằng Đông Xã Hoằng Đạo Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Đức Xã Hoằng Trạch ĐK mô tô 20 23 Huyện Triệu Sơn Xã Dân Lực Xã Hợp Thắng Xã Thọ Ngọc Xã Khuyến Nông Xã Đồng Lợi Xã Nông Trường Xã An Nông Xã Triệu Thành Xã Thọ Dân Xã Thọ Tân Xã Thọ Tiến Xã Tiến Nông Xã Thọ Sơn Xã Đồng Thắng Xã Thọ Thế Xã Thọ Cường Xã Hợp Lý Xã Minh Sơn Xã Xuân Thọ Xã Xuân Thịnh Xã Thọ Vực ĐK mô tô 21

Công an các đơn vị được thí điểm phân cấp thực hiện: Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện (sau đây gọi là xe mô tô) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an cấp xã đã được phân cấp công tác đăng ký theo Quyết định số 1176/QĐ-CAT-PC08, ngày 18-5-2022 của Giám đốc Công an tỉnh thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại cấp xã chưa được phân cấp đăng ký xe trong cùng huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để các tổ chức, cá nhân trong tỉnh khi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ biết, thực hiện.

Lê Phượng