12.300 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về Thanh Hóa bằng đường bộ

Theo Báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) từ ngày 4-10 đến hết ngày 17-10-2021 có khoảng 12.300 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về, trong đó có 4.000 người về cư trú tại tỉnh Thanh Hóa; 8.300 người đi qua tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá dẫn người từ vùng dịch về Thanh Hoá và đi qua Thanh Hoá. (Ảnh Hoàng Đông)

Để chủ động đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về bằng đường bộ qua Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn, Sở GTVT tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tham mưu, xây dựng phương án tiếp nhận, trung chuyển người và phương tiện cá nhân (xe máy, xe đạp) từ các tỉnh phía Nam trở về Thanh Hóa do tỉnh Nghệ An bàn giao để tiếp nhận (đối với người Thanh Hóa); trung chuyển qua địa bàn tỉnh, bàn giao cho tỉnh Ninh Bình (đối với người tỉnh ngoài).

Các lực lượng tại chốt đã thông báo cho các địa phương trong tỉnh đón công dân có địa chỉ cư trú về địa bàn để tổ chức theo dõi y tế, cách ly theo quy định; đồng thời, bố trí xe dẫn đường và huy động 120 lượt xe vận tải hành khách, xe tải để trung chuyển người dân và phương tiện cá nhân bàn giao cho chốt tỉnh Ninh Bình an toàn, nhanh chóng.

Minh Hiếu