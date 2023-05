100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực PCCC và CNCH được giải quyết trước hạn

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đã luôn chú trọng đầu tư và áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trả kết quả giải quyết dịch vụ hành chính tại Trung tâm hành chính công Công an tỉnh

Từ tháng 11-2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính về PCCC thuộc thẩm quyền qua dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy được tiện ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để thực hiện. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tuyến, cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người dân cách thức tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tiếp nhận và xử lý 709 thủ tục hành chính đề nghị giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong đó 100% hồ sơ đều được tiếp nhận trực tuyến và được giải quyết trước thời hạn, chủ yếu là các hồ sơ về cấp giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC…

Hiện tại, 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC đã được đơn vị triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như: cấp, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp, cấp đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC…

Đây là kết quả của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Điều này không chỉ đảm bảo tiêu chí công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, đi lại.

Quốc Hương - Hà Phương