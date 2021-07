Việc chuyển hướng tuyến đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm vì sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Báo Thanh Hóa nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân thôn Hồng Kỳ, xã Thọ Thanh (Thường Xuân) liên quan đến việc đề xuất chuyển hướng tuyến đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm (nay là thị trấn Thường Xuân) thuộc Chương trình 30a.

Đoạn tuyến mới đi về nhánh Đồn Điền thôn 1 theo đề xuất của UBND huyện Thường Xuân và xã Thọ Thanh. Ảnh: P.V

Để hiểu thêm về nội dung kiến nghị mà bạn đọc gửi đến, chúng tôi đã liên hệ với bà Lê Thị Hường, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Hồng Kỳ, cũng là người để lại thông tin liên hệ trên đơn kiến nghị. Trực tiếp gặp gỡ bà Hường, bà Hường cho biết: Tuyến đường 30a từ xã Xuân Cẩm đến xã Thọ Thanh dài khoảng 7 km, trong đó đoạn đi qua thôn Hồng Kỳ có chiều dài khoảng hơn 1 km. Khi biết đoạn đường qua thôn Hồng Kỳ sắp được đầu tư nâng cấp mở rộng, người dân thôn Hồng Kỳ rất phấn khởi, nhất là 80 hộ dân có đoạn đường đi qua. Tuy nhiên, đầu năm 2021 khi triển khai thực hiện dự án, không hiểu vì lý do gì cán bộ xã Thọ Thanh lại đến từng hộ vận động Nhân dân ký vào biên bản chuyển tuyến đường đi nơi khác. Việc xin ý kiến của các hộ dân cũng có nhiều thắc mắc, bởi có hộ không có mặt ở địa phương nhưng vẫn có tên, chữ ký trong danh sách đồng ý; hay có hộ không thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng vẫn đưa vào danh sách xin ý kiến... Mong muốn của các hộ dân thôn Hồng Kỳ là con đường vẫn được thi công mở rộng theo kế hoạch ban đầu của dự án.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, dự án đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình tại Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 29-10-2020. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, chủ đầu tư dự án là UBND huyện Thường Xuân thực hiện triển khai xây dựng công trình theo thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện Thường Xuân và UBND xã Thọ Thanh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh sang đoạn tuyến đi về nhánh Đồn Điền thôn 1.

Làm việc với UBND xã Thọ Thanh về nội dung nêu trên, bà Vũ Thị Thu Phương, Chủ tịch UBND xã, lý giải: Lý do UBND huyện Thường Xuân và UBND xã Thọ Thanh đề nghị xem xét điều chỉnh hướng tuyến đường là do nhận thấy đoạn tuyến mới (tổng chiều dài 792m) hiện nay chủ yếu là đường cấp phối đã xuống cấp nghiêm trọng, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Do vậy, việc chuyển hướng tuyến đầu tư xây dựng có thể đồng bộ hệ thống đường giao thông của xã, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi, mở rộng thêm khu vực dân cư mới, kết nối tuyến đường quy hoạch vào khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao mà xã đang tập trung thực hiện. Hơn nữa, việc chuyển hướng tuyến mới vẫn đáp ứng mục tiêu đầu tư, đảm bảo thẳng tuyến, an toàn giao thông và có thể rút ngắn cung đường 337m, giảm bớt khó khăn trong công tác GPMB vì chỉ liên quan đến 24 hộ dân, mức độ ảnh hưởng đến đất ở và tài sản trên đất của các hộ không nhiều. Trong khi đó, nếu triển khai thi công theo hướng tuyến cũ với tổng chiều dài 1.129m, khả năng cao sẽ phát sinh những bất cập, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, bồi thường đất ở, đất vườn, vật kiến trúc của 81 hộ trên tuyến đường và di dời hệ thống cột điện, đường điện cao thế 10 KV và trạm hạ thế 100 KVA, trong khi trên đoạn tuyến đó có đoạn mới được đầu tư năm 2019 bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn và vốn huy động đóng góp trong Nhân dân, có đoạn đang còn kiên cố chưa thực sự cấp thiết phải đầu tư nâng cấp.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND huyện, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở Giao thông - Vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế đề xuất của UBND huyện Thường Xuân và tổng hợp ý kiến báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, các sở đều đồng ý với đề xuất của UBND huyện Thường Xuân, riêng Sở Giao thông - Vận tải có thêm ý kiến đề nghị UBND huyện và UBND xã Thọ Thanh tổ chức lấy ý kiến của các hộ dân trên đoạn tuyến đường cũ.

Bà Vũ Thị Thu Phương, Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh, cho biết thêm: Thực hiện văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng, để đảm bảo tính khách quan, dân chủ, UBND huyện Thường Xuân và UBND xã Thọ Thanh đã tổ chức họp lấy ý kiến của các hộ dân cũng như đến vận động trực tiếp các hộ dân đồng thuận việc chuyển tuyến đường để mang lại lợi ích cộng đồng chung cũng như giảm bớt khó khăn, bất cập trong công tác GPMB, thi công xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài. Việc tổ chức vận động Nhân dân đảm bảo tính công khai, minh bạch, có sự tham gia của thường trực đảng ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp xã, đại diện cấp ủy, ban quản lý thôn Hồng Kỳ. Trong quá trình vận động, lấy ý kiến các hộ dân, có nhiều hộ đồng thuận song cũng có một số hộ dân không đồng thuận, nhất là các hộ nằm trên đoạn tuyến cũ.

“Do vậy, để đảm bảo tính khách quan, công bằng, UBND xã Thọ Thanh ngoài việc lấy ý kiến các hộ dân trên đoạn tuyến cũ còn lấy ý kiến của cấp ủy chi bộ thôn Hồng Kỳ, ý kiến của tập thể thôn 1 và ý kiến của các hộ dân trên đoạn tuyến mới. Số hộ dân trên đoạn tuyến cũ ký biên bản đồng thuận gồm 43 hộ, có 7 hộ bố mẹ ký thay, ký hộ do con đi vắng, trong đó có 2 hộ đất vẫn thuộc quyền sử dụng của bố mẹ, 1 hộ em trai ký thay, ký hộ do anh trai đã chuyển đi Nam từ nhiều năm, 1 hộ chồng ký thay, ký hộ vợ khi đã có sự thống nhất của vợ, có 5 hộ không nằm sát mặt đường nhưng có cổng, ngõ đi vào nhà từ đường chính. Các hộ ký thay trên tinh thần chủ động, không có sự can thiệp, ép buộc của người khác và đều có mối quan hệ mật thiết với người được ký thay”, lãnh đạo xã Thọ Thanh nhấn mạnh.

Trao đổi với đồng chí Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Xuân về việc vận động các hộ dân đồng ý cho chuyển hướng tuyến đường này, đồng chí cho biết: “Sau khi khảo sát, xem xét, đánh giá, so sánh mục tiêu khi triển khai dự án, UBND huyện đã đề xuất cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh hướng tuyến dự án đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm (nay là thị trấn Thường Xuân), bởi việc điều chỉnh tuyến đường này sẽ ngắn hơn, trục đường thẳng hơn và trở thành trục chính từ xã Thọ Thanh đến thị trấn Thường Xuân, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của riêng người dân xã Thọ Thanh mà còn kết nối với khu công nghiệp, gia trại, trang trại có diện tích hơn 20 ha đã được quy hoạch, trở thành tuyến vận chuyển nông sản của Nhân dân... Chi phí giải phóng mặt bằng từ việc điều chỉnh hướng tuyến có thể giảm từ 5 - 8 tỷ đồng. Từ việc giảm chi phí tiền GPMB trên, huyện sẽ đề xuất tỉnh đầu tư thêm một số công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ Nhân dân, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài, toàn diện của xã Thọ Thanh”.

“Nguyện vọng, đề xuất của các hộ dân ở thôn Hồng Kỳ là chính đáng, ai cũng muốn có con đường rộng, đẹp hơn đi qua nhà mình, tuy nhiên người dân ở thôn Hồng Kỳ cũng cần chia sẻ, đồng thuận đóng góp, trách nhiệm với việc điều chỉnh hướng tuyến đường, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Đứng nhấn mạnh thêm.

Nhóm PV Bạn đọc – Tư liệu