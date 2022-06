Phường Trường Thi vận động người dân dỡ bỏ “chuồng cọp”, tạo lối thoát hiểm

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn phường, thời gian qua Công an phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) đã mở nhiều đợt tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Qua công tác tuyên truyền về PCCC của Công an phường Trường Thi, gia đình bà Lê Thị Hải đã cắt “chuồng cọp”, mở lối thoát hiểm thứ 2 tại ban công của gia đình.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Trường Thi: Trên địa bàn phường có hơn 4.560 hộ dân sinh sống, trong đó có hơn 300 hộ gia đình vừa ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, 1 đơn vị kinh doanh xăng dầu, 1 khu chung cư cao tầng, 2 chợ truyền thống và 36 cơ quan, đơn vị, trường học. Vì vậy, công an phường xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC là một biện pháp trọng tâm, có yếu tố quyết định trong phòng ngừa ngăn chặn cháy nổ xảy ra. Công an phường đã tham mưu cho UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH, thành lập 10 đội dân phòng tại 9 khối phố, 1 đội thường trực tại UBND phường được trang bị các phương tiện PCCC&CNCH, như: Bình chữa cháy, kìm cắt, búa phá, câu liêm, thang... nhằm đáp ứng “3 tại chỗ” (con người tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). Ngoài ra, công an phường cũng tham mưu cho ban chỉ đạo, UBND phường tổ chức biên soạn, xây dựng các chương trình tuyên truyền, khuyến cáo bảo đảm an toàn về PCCC cho người dân trên hệ thống loa truyền thanh của phường, loa phát thanh di động đến từng khu dân cư, ngõ xóm. Trong thời gian cao điểm, công an phường đã vận động 100% nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết an toàn PCCC.

Qua công tác tuyên truyền và kiểm tra thực tế trên địa bàn, lực lượng công an phường đã phát hiện thực trạng đáng lo ngại đó là một số hộ dân gia cố ban công nhà thành “chuồng cọp” nhằm bảo vệ tài sản, tránh trộm cắp, dẫn đến tình huống rất nguy hiểm, khó khăn cho công tác chữa cháy, thoát nạn khi xảy ra cháy nổ. Với vật liệu làm chủ yếu bằng sắt, inox, lưới B40... rất chắc chắn, gây khó khăn khi phải phá dỡ, nhất là trong tình huống xảy ra cháy thì gần như không có khả năng phá bỏ nếu không có các dụng cụ chuyên dụng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an phường đã vận động, hướng dẫn các hộ dân chủ động mở các cửa thoát nạn ngay trên các “chuồng cọp” bằng cách cắt các song chắn, lắp bản lề tạo thành cánh cửa được khóa hoặc chỉ có thể mở từ bên trong để thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, hướng dẫn người dân trang bị các thang dây thoát nạn để sẵn tại vị trí các cửa, lối thoát, thuận tiện cho việc tự cứu mình nếu xảy ra sự cố cháy nổ.

Bà Lê Thị Hải, ở số nhà 36B, phố Trần Oanh, phường Trường Thi, cho biết: “Nhà tôi có 3 tầng lại ở ngay ngoài mặt đường, có hàng cây to và cành cây sát vào nhà. Để bảo đảm an ninh, phòng chống trộm đột nhập từ hàng cây leo lên, gia đình đã làm “chuồng cọp” gia cố chắc chắn nhằm chống trộm. Tuy nhiên, lúc làm chúng tôi cũng không để ý làm nơi thoát hiểm nên khi lực lượng công an phường xuống vận động, giải thích tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn cho gia đình cũng như công tác PCCC, gia đình tôi đã chủ động mở lối thoát hiểm thứ 2 tại tầng 2 và tầng 3”.

Cũng như gia đình bà Hải và các hộ gia đình khác trên địa bàn phường khi được lực lượng công an phường tuyên truyền, vận động mở lối thoát hiểm thứ 2 tại “chuồng cọp” để bảo đảm an toàn cho gia đình, thì tại các hộ gia đình khác sản xuất, kinh doanh kết hợp với nhà ở cũng đã chú trọng lắp đặt, mua các thiết bị chủ động PCCC. Chị Vũ Thị Hiền, hộ kinh doanh thiết bị điện, nước tại ki-ốt lô 17, cổng chợ Trường Thi cho biết: “Gia đình tôi kinh doanh các mặt hàng nhựa rất dễ cháy và bén lửa nhanh, để chủ động trong công tác PCCC, gia đình đã mua bình PCCC, sắp xếp các kệ hàng, các danh mục hàng. Những hàng nào dễ cháy thì sẽ được ưu tiên xếp vào nơi có thể dễ xử lý nhất và xếp gọn gàng lại. Hệ thống điện được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ để chống chập điện, phóng điện vào các vật dụng, phòng chống cháy nổ một cách tốt nhất”.

Trong thời gian tới, Công an phường Trường Thi tiếp tục tham mưu với UBND sơ kết, nhân rộng những cách làm hay như mô hình vận động người dân dỡ bỏ “chuồng cọp” tạo lối thoát hiểm thứ hai, đồng thời đầu tư mua sắm các phương tiện như bình chữa cháy mini, thang dây, ròng rọc, hệ thống chuông cảnh báo cứu nạn; mô hình PCCC ở các ngõ sâu... Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền trên nền tảng công nghệ, kỹ thuật số, phương tiện truyền thông mới. Chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH trên địa bàn phường Trường Thi, góp phần kiềm chế được số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Bài và ảnh: Tiến Đạt