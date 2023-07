Đường điện “già cỗi” xuống cấp, người dân nơm nớp lo sợ

Được đầu tư từ năm 1995, hạ tầng lưới điện tại các thôn 1,2,3 Phúc Bồi; 1,2,3 Yên Trường (xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều cột điện, đường dây không đảm bảo an toàn khiến người dân không khỏi lo lắng.

Hạ tầng điện lưới tại Yên Trường được đầu tư từ lâu, nay đã xuống cấp

Tại thôn 1, Phúc Bồi, nhiều cột điện có chiều cao dưới 5m nghiêng ngã, quá trình nâng cấp đường giao thông nền đường được tôn cao khiến khoảng cách không đảm bảo.

Nguy hiểm hơn khi dây điện truyền tải còn là dây cáp trần, cây cối sà vào đường dây; nhiều vị trí dây điện bị đứt, được nối, buộc một cách thiếu an toàn…

Ông Phạm Văn Huân (thôn 1, Phúc Bồi) lo lắng: “Đường điện tại thôn được đầu tư cách đây đã gần 30 năm. Đường dây truyền tải thường xuyên bị đứt, sà xuống đường vào mỗi mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho Nhân dân. Dù phải chi trả tiền điện theo mức giá chung, nhưng chất lượng nguồn điện yếu, không đảm bảo cho người dân sử dụng các thiết bị điện...”

“Cũng bởi điện yếu, một số hộ dân có điều kiện đã phải mua máy kích điện để sử dụng. Điều này, khiến điện đã yếu lại càng yếu hơn, nhất là vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện lớn, cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng”, ông Huân cho biết thêm.

Ông Hoàng Xuân Thanh, Bí thư chi bộ thôn 1, Phúc Bồi cho biết: Hiện tại, thôn 1 Phúc Bồi có khoảng 70 hộ đang phải sử dụng điện hạ thế là dây cáp trần. Điện yếu, đường điện xuống cấp ảnh hưởng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Trước những bất cập trên, cử tri đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, phía công ty quản lý điện nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều vị trí dây cáp trần sà xuống thấp không đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Chỉ tay vào cây cột điện vênh cong do phải “gánh” quá nhiều dây truyền tải, ông Lê Khắc Thành (thôn 3, Phúc Bồi) cũng cho biết: “Nhiều cột điện trên địa bàn thôn 3 cong vênh, mất an toàn, có vị trí cột điện chôn thấp, dưới thân ruộng, trong khi nền đường giao thông đã được nâng cao dẫn đến khoảng cách đường dây không đảm bảo an toàn”.

Nhiều vị trí đường dây điện bị đứt, nối không đảm bảo

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lập, cho biết: “Đường điện được bà con Nhân dân đóng góp xây dựng từ những năm 1995, sau đó bàn giao cho Công ty CP Quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa (có địa chỉ tại phường Ba Đình, TP Thanh Hoá) tiếp quản. Mặc dù lâu nay, phía đơn vị quản lý đã đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện, tuy nhiên vẫn còn một số thôn trên địa bàn, điện lưới đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền xã và Nhân dân mong rằng, đơn vị quản lý, vận hành điện sớm có những giải pháp nâng cấp hạ tầng lưới điện của địa phương”.

Đình Giang