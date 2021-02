Vượt khó trong đại dịch

"Cơn bão” COVID-19 với 2 đợt dịch bùng phát tại Việt Nam đã tác động nặng nề lên tất cả các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh. Hơn nữa, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, hàng ngàn doanh nghiệp (DN) có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu lâm vào thế khó khi chuỗi cung cầu hàng hóa bị gián đoạn. Kiên cường đối đầu, linh hoạt trong các giải pháp thích ứng, cộng đồng DN Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, tiếp tục đóng góp cao vào tăng trưởng GDRP của tỉnh.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn đầu tư dây chuyền sản xuất nước dinh dưỡng tế bào mía nhằm đa dạng sản phẩm và nâng cao giá trị cây mía.

May mặc là ngành sản xuất chịu tác động lớn bởi dịch bệnh COVID-19, để khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động và góp phần hoàn thành kế hoạch của xuất khẩu toàn tỉnh, các DN may mặc đã nỗ lực trong kết nối, tìm kiếm thị trường, chuyển đổi mô hình sản xuất. Bên cạnh việc tìm kiếm thêm các thị trường thuận lợi tiêu thụ các mặt hàng truyền thống, nhiều DN cũng đã chủ động chuyển đổi lĩnh vực sản xuất sang các loại hàng hóa dễ tiêu thụ như khẩu trang, quần áo, phụ kiện mặc ở nhà, đồ bảo hộ... để đa dạng thị trường và cân đối việc làm, thu nhập cho người lao động.

Điển hình như tại Tổng Công ty Tiên Sơn, với chuỗi 9 nhà máy may xuất khẩu, đầu năm 2020, tổng công ty đã từng rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào và không tiêu thụ được sản phẩm. Trước tình hình đó, đơn vị đã phải thực hiện cơ cấu lại sản xuất của các nhà máy, nhập thêm dây chuyền sản xuất khẩu trang kháng khuẩn để đa dạng hóa sản phẩm, giữ ổn định việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Hoạt động trong 2 lĩnh vực xuất khẩu nông sản và phân phối thực phẩm cao cấp cho nhà hàng, khách sạn, Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu thực phẩm Sao Mai, TP Thanh Hóa chịu tác động khá toàn diện do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, từ tháng 2 đến tháng 4, toàn bộ hoạt động xuất khẩu bị đóng băng do các phương pháp kiểm soát dịch. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động tìm kiếm, thuê các kho hàng đông lạnh để dự trữ, bảo quản hàng, đồng thời tìm kiếm thêm các thị trường xuất khẩu mới. Do vậy, cuối tháng 5-2020, những container nông sản đầu tiên đã được tái xuất.

Chị Nguyễn Thị Mai, giám đốc công ty, chia sẻ: Không chỉ khó khăn trong lĩnh vực xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của đơn vị là các loại thực phẩm cao cấp phục vụ cho các nhà hàng, khách sạn cũng chịu tác động lớn do lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng, cầu tiêu dùng thấp. Bên cạnh đó, giá nguồn hàng nhập khẩu không ổn định, chi phí vận chuyển tăng. Trước tình hình đó, công ty đã phối hợp với các siêu thị, đối tác trong nước, nhà hàng để cùng tiêu thụ sản phẩm, tránh tồn kho. Bên cạnh đó, xây dựng chính sách giá hợp lý để phân khúc khách hàng trung bình có thể tiếp cận được với nguồn thực phẩm ở phân khúc cao. Với các giải pháp đó, công ty đã dần khắc phục khó khăn để ổn định hoạt động kinh doanh. Đồng thời, giữ chân được người lao động đã gắn bó với đơn vị, chờ cơ hội thị trường thuận lợi trở lại.

DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Đứng trước khó khăn, các DN đã chủ động rà soát lại khối lượng công việc, chiến lược và mục tiêu kinh doanh, điều chỉnh và bố trí nhân sự phù hợp, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, duy trì bộ máy hoạt động tinh gọn và hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm hài lòng các đối tác, khách hàng, cùng nhau chia sẻ và vượt qua khó khăn, thách thức.

Theo đại diện Hiệp hội DN Thanh Hóa, sự năng động, sáng tạo, nhanh nhạy về thị trường có vai trò quan trọng, quyết định sự sống còn, phục hồi và bứt phá của mỗi DN. Bối cảnh sản xuất, kinh doanh năm 2020 vừa qua là một thử thách vô cùng lớn để “đo” sức khỏe của DN tỉnh nhà. Thị trường thực tế đã ghi nhận nỗ lực của DN với nhiều giải pháp linh hoạt, tích cực, như: cơ cấu lại phương án điều hành, quản trị DN, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, chuyển đổi mặt hàng sản phẩm chủ lực, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là khai thác thị trường nội địa, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội kinh doanh mới. Nỗ lực của cộng đồng DN trên thương trường đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Hơn 17.000 DN đang hoạt động, đã đóng góp trên 65% GRDP và khoảng 70% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, xuất khẩu vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: COVID-19 đã để lại hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, cái chúng ta được sau những tổn thất này cũng không nhỏ. Đó là một “thước đo” công minh để chúng ta nhìn nhận, đánh giá lại những ưu, nhược điểm trong nội tại cơ cấu, hoạt động của các DN tỉnh nhà. Từ đó, các DN định hướng điều chỉnh đa dạng thị trường sản xuất, xây dựng phương án quản trị rủi ro cao hơn để xây dựng những phương án “phòng vệ” sản xuất trên thương trường. Không những vậy, Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa có thêm cơ hội đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi đầu tư sau COVID-19, khẳng định niềm tin của bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh an toàn tại Việt Nam. Với niềm tin đó, cùng với sự đồng hành của các cấp chính quyền, các sở, ngành, tôi tin tưởng rằng cộng đồng DN Thanh Hóa sẽ từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này và chuẩn bị được tâm thế tốt nhất để đón đầu những cơ hội mới.

