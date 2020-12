Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức

Trải qua gần 20 năm trưởng thành và phát triển, từ một doanh nghiệp chưa đến 10 lao động (năm 2004), đến nay Công ty cổ phần (CTCP) Thiết bị giáo dục Hồng Đức đã xây dựng được thương hiệu nội thất trên thị trường khu vực Bắc miền Trung. Đồng thời mở rộng quy mô sản xuất với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại như: máy gia công trung tâm, máy cắt CNC 6 đầu điêu khắc, máy dán cạnh tự động, máy khoan 6 đầu, máy panel tự động, rô bốt hàn tự động. Cùng hệ thống phần mềm quản lý như: phần mềm quản lý bán hàng Meliasofl, phần mềm quản lý công việc Base, phần mềm quản lý bán lẻ Kiot Việt, phần mềm chăm sóc khách hàng Getfly... Nhờ đó công ty đã gặt hái được những thành quả hết sức quan trọng.

Các máy móc hiện đại được đưa vào sử dụng tại Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức.

Đặc biệt, năm 2018, CTCP Thiết bị giáo dục Hồng Đức được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh chứng nhận là “Doanh nghiệp KH&CN”. Có thể nói, việc ứng dụng KH&CN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh là đòn bẩy giúp công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững, giữ vững vị thế số 1 trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ngoài việc đưa các thiết bị máy móc hiện đại vào sản xuất, thì trong hoạt động kinh doanh, maketing, công ty cũng chuyển hướng từ truyền thống sang hiện đại, từ offline sang online, chuyển tư vấn khách hàng từ gặp trực tiếp sang quảng cáo qua các trang mạng xã hội như facebook, youtube, zalo... Công ty đã thành lập nhiều trang fanpage, gắn với một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: thiết bị giáo dục Hồng Đức, nội thất Hồng Đức, Hồng Đức-One stop shopping center..., mỗi trang fanpage có hơn 30.000 lượt tiếp cận. Điều này vừa tạo nên sự thuận lợi cho khách hàng trong quá trình tham khảo các sản phẩm, vừa góp phần thích ứng với nhu cầu của thị trường và bối cảnh dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, do phải cách ly xã hội, các trường học đóng cửa trong thời gian dài, các hoạt động kinh tế, xã hội đều bị ảnh hưởng nặng nề... công ty đã chủ động chuyển đổi sang sản xuất các mặt hàng nội thất gia đình - nhà hàng - khách sạn, đặc biệt là nội thất nhà xưởng cho các công ty giầy, công ty may... Nhờ có định hướng phát triển đúng đắn, cùng với việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, vật lực hiện có để mở rộng, chuyển đổi sản xuất, đặc biệt là ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, nên doanh số của công ty không bị giảm sút mà còn tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong thời gian này, công ty đã thi công một số công trình tiêu biểu như: Trường Đại học Hồng Đức, UBND TP Thanh Hóa, hàng trăm phòng khách sạn tại Hải Tiến và Sầm Sơn, hàng chục căn hộ tại các khu chung cư Xuân Mai, AT Home, Ruby, Đông Bắc Ga...; khu biệt thự Vinhome, Công ty Vicenza, Công ty Phú Gia...

Để đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh việc ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh, thì còn một yếu tố quan trọng đặc biệt là sự đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của người lao động Hồng Đức. Từ năm 2015-2020, hàng năm, công đoàn công ty đã phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, trung bình mỗi năm người lao động tại công ty có từ 40 - 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó có nhiều sáng kiến giá trị, làm lợi kinh tế hàng tỷ đồng. Tiêu biểu như anh Phạm Minh Thắng trung bình mỗi năm có từ 10 - 15 sáng kiến, được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Vũ Ngọc Tuấn - Chủ tịch công đoàn công ty đã đạt Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2018; ông Đỗ Văn Nam, tổ trưởng tổ công đoàn cơ khí, liên tục hàng năm có từ 10 - 20 sáng kiến kỹ thuật và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” giai đoạn 2015-2020.

Có thể khẳng định, sự nhạy bén, năng động và thích ứng nhanh với nhu cầu thị trường; biết khai thác nguồn lực nội sinh là khả năng sáng tạo của người lao động; đặc biệt là việc ứng dụng hiệu quả thành tựu KH&CN vào sản xuất, kinh doanh chính là những “bí quyết thành công” của CTCP Thiết bị giáo dục Hồng Đức trong bối cảnh hiện nay.

Bài và ảnh: Trường Giang