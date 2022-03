TYM Hậu Lộc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ

Với sứ mệnh “Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội”, thời gian qua Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) địa bàn huyện Hậu Lộc (Chi nhánh Thanh Hóa) đã khảo sát nhu cầu vay vốn của phụ nữ, thông qua đó đã giúp hàng nghìn phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn của TYM để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.

Thành viên TYM Nguyễn Thị Sâm đang giới thiệu sản phẩm túi xách siêu thị xuất khẩu.

Theo chân cán bộ TYM trên địa bàn huyện Hậu Lộc, chúng tôi về xã Hưng Lộc để tìm hiểu về cuộc sống của những phụ nữ sau khi vay vốn của TYM để phát triển kinh tế. Là một trong những người đạt giải “Vì cộng đồng” Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với dự án tiêu biểu “May gia công công nghiệp túi siêu thị xuất khẩu”, chị Nguyễn Thị Sâm, thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc - thành viên cụm 18, chia sẻ: “Năm 2018, TYM Chi nhánh Thanh Hóa triển khai hoạt động tại xã Hưng Lộc, tôi đã đăng ký vay 30 triệu đồng theo hình thức trả dần trong vòng 12 tháng để mua 8 máy may công nghiệp may gia công túi xách siêu thị. Sau 1 năm, tôi đã trả hết số tiền vay vốn vòng 1 và tiếp tục vay vốn vòng 2. Hiện nay, cơ sở may gia công của gia đình đang tạo việc làm cho 150 chị em; trong đó có 30 người làm việc thường xuyên tại xưởng may; 120 người làm việc theo thời vụ với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thu nhập hơn 700 triệu đồng”.

Cũng vay vốn của TYM đầu tư phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, chị Vũ Thị Dương, thôn Mỹ Thịnh, cụm trưởng cụm 13 cho biết: Được vay 30 triệu của TYM, chị đầu tư chăn nuôi lợn, gà, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. TYM đã làm thay đổi cuộc sống của chị.

Bà Lê Thị Liên, cán bộ quản lý địa bàn TYM huyện Hậu Lộc, cho biết thêm: Hiện tại, TYM địa bàn huyện Hậu Lộc đang hoạt động tại 7 xã, thị trấn với 43 cụm, 1.649 thành viên.

Năm 2021, TYM địa bàn huyện Hậu Lộc đã phát vốn cho 1.600 lượt thành viên với số tiền hơn 37 tỷ đồng, đạt 115,6% so với kế hoạch; dư nợ vốn đạt hơn 20,77 tỷ đồng, đạt 121,9% so với kế hoạch; tỷ lệ hoàn trả đạt 99,6%, nguồn vốn tiết kiệm đạt hơn 6,26 tỷ đồng, vượt 120% kế hoạch. Riêng 2 tháng đầu năm 2022, TYM địa bàn huyện Hậu Lộc đã phát vốn cho hơn 200 lượt thành viên với số tiền 6,74 tỷ đồng, dư tiết kiệm hơn 6 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch vốn năm 2022; dư nợ vốn đạt gần 22 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động tín dụng, TYM địa bàn huyện Hậu Lộc còn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ, động viên tinh thần cho chị em. Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, TYM địa bàn huyện Hậu Lộc đã trang bị cho cụm trưởng nước sát khuẩn và khẩu trang y tế góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi thực hiện các giao dịch. Ngoài ra, TYM địa bàn huyện Hậu Lộc còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng với ý nghĩa nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình, như: tổ chức đào tạo công nghệ số cho các thành viên và người thân là chồng, con; thực hiện chương trình đường hoa chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp với số tiền hơn 40 triệu đồng; tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày 27-7; trao tặng quà cho con thành viên đậu cấp 3 và 3 suất học bổng khích lệ cho con thành viên đạt học sinh giỏi cấp trường, tặng 4 suất học bổng khuyến khích cho con thành viên đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, tặng 13 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ cụm trưởng và địa phương trong công tác phòng chống dịch với tổng giá trị 30 triệu đồng...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, TYM địa bàn huyện Hậu Lộc tiếp tục vận động và phát triển thành viên ở các cụm còn thiếu, hạn chế thành viên ra nhóm, mở rộng địa bàn. Phấn đấu trong năm 2022, số vốn dự kiến giải ngân hơn 45 tỷ đồng cho 2.000 lượt thành viên, dư gửi tiết kiệm đạt 7,5 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%; mở rộng thêm 1 xã, kết nạp thêm 358 hội viên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hoạt động nâng cao kiến thức cho phụ nữ, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, cấp học bổng cho con thành viên nghèo và khám sức khỏe miễn phí cho chị em thành viên có hoàn cảnh khó khăn.

