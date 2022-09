TSHPCo “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, phấn đấu vượt kế hoạch sản xuất điện

Tại Hà Nội, HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) vừa làm việc với người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) về tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự và chỉ đạo tại buổi làm việc, về phía EVNGENCO2 có ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT, ông Trương Hoàng Vũ, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT, các phòng ban chức năng. Về phía TSHPCo có ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty cùng Ban lãnh đạo, Kiểm soát viên và các phòng ban trực thuộc công ty.

Tại buổi làm việc, Ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, những tháng đầu năm 2022 được xem là một năm với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại TSHPCo.

Bước vào năm 2022, tiêu thụ điện tăng trưởng trở lại khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần được khôi phục. Cùng với đó, tình hình thủy văn các tháng đầu năm có nhiều thuận lợi cho sản xuất tại các nhà máy thủy điện. Bình quân, lưu lượng nước về hồ Trung Sơn cao gấp 2 lần năm 2021 và bằng 120% so với trung bình nhiều năm.

Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cũng trong những tháng đầu năm, 4 tổ máy của nhà máy vận hành an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0). Trong đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo công ty và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên TSHPCo, công tác đại tu tổ máy H1, H2 đã hoàn thành bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng Công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phê duyệt. Việc hoàn thành công tác sửa chữa sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch đã bảo đảm vận hành tối đa các tổ máy và tận dụng lượng nước về hồ.

Sản lượng điện sản xuất 8 tháng đạt 696,7 triệu kWh, đạt 137% kế hoạch 8 tháng và 80% kế hoạch năm, tăng 57% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng, doanh thu đều đạt kế hoạch giao, công tác an toàn được bảo đảm. Ngoài mục tiêu sản xuất, kinh doanh được bảo đảm, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn cũng đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn vận hành cho công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh

Hiện nay, Trung tâm Điều hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã được trang bị, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đo lưu lượng nước đến hồ, tính toán lưu lượng xả lũ, cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm camera giám sát mực nước, xả lũ và theo dõi an toàn đập tới các cơ quan chức năng thực hiện giám sát trong quá trình vận hành kịp thời nắm bắt, tính toán lưu lượng nước về hồ, ban hành lệnh vận hành xả nước điều tiết hồ chứa kịp thời, góp phần cắt, giảm và làm chậm lũ cho hạ du, bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 2 đã biểu dương, ghi nhận những những kết quả TSHPCo đã đạt được trong năm 2022. Bước sang năm 2023, EVNGENCO 2 cũng như TSHPCo sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, tình hình thiếu hụt nước về hồ chứa trầm trọng, việc cung ứng điện cho đất nước sẽ khó khăn. Do đó, ông Trần Phú Thái yêu cầu TSHPCo cần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2, ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo EVNGENCO đã quan tâm, chỉ đạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị. TSHPCo sẽ phấn đấu sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo đảm vận hành ổn định nhà máy thủy điện Trung Sơn. Đánh giá tình hình trong các tháng cuối năm, đại diện lãnh đạo TSHPCo, cho biết: TSHPCo tiếp tục định hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, phấn đấu đạt và vượt sản lượng điện kế hoạch năm do EVNGENCO2 giao là 875 triệu kWh, hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi. Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy tắc trong quá trình hoạt động và phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để nhà máy hoạt động an toàn, đạt độ tin cậy cao trong mùa mưa lũ.

Trung Sinh