Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc kiểm định xe cơ giới đường bộ; đồng thời, giám sát chặt chẽ các khâu kiểm định, nhằm tuân thủ các quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông - Vận tải.

Ô tô kiểm định tại Trung tâm Kiểm định xe cơ giới Thanh Hóa.

Trong quá trình kiểm định, trung tâm luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng và làm thêm giờ khi khách hàng có nhu cầu; thực hiện kiểm định trong ngày, không để chủ phương tiện khi xe cơ giới đường bộ đến kiểm định phải chờ qua đêm. Trung tâm từ chối kiểm định đối với xe ô tô tải có kích thước thùng vượt quá quy định, xe hết niên hạn sử dụng... Ngoài thực hiện kiểm định, trung tâm hướng dẫn, làm thủ tục thu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô bảo đảm nhanh, thuận lợi.

Năm 2020, công tác kiểm định tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa thực hiện đúng quy trình, quy định đã góp phần nâng cao chất lượng phương tiện tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông do lỗi kỹ thuật gây ra. Trung tâm cũng đã ký kết quy chế phối hợp giữ gìn an ninh trật tự với Công an phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) và không để xảy ra mất mát tài sản của đơn vị, khách hàng và của cán bộ, viên chức. Công tác vệ sinh môi trường trong đơn vị được thực hiện thường xuyên, bảo đảm môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, viên chức trong đơn vị đã thực hiện tốt nền nếp, kỷ luật lao động theo quy định, có thái độ tôn trọng, cởi mở trong giao dịch, giao tiếp với khách hàng, thân thiện, tương trợ, thân ái với đồng nghiệp, thực hiện đầy đủ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công. Trong năm, đơn vị đã thực hiện tốt việc phối hợp với các lực lượng chức năng như cung cấp thông tin phương tiện hết hạn kiểm định, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, giám định kỹ thuật phương tiện bị tai nạn... Phối hợp các đơn vị có liên quan của các sở, ban, ngành, kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện khi có đề nghị tham gia. Năm 2020, số lượt phương tiện đã kiểm định 36.406 lượt, đạt 88,86% so với cùng kỳ; kiểm tra nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo cho 251 phương tiện, đạt 105% so với cùng kỳ. Thu phí bảo trì đường bộ 84,631 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 3,47 tỷ đồng.

Những năm gần đây, trung tâm đã thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách các phương tiện xe cơ giới hết niên hạn sử dụng do đơn vị quản lý, như, xe ô tô tải và xe ô tô khách hết niên hạn sử dụng từ ngày 1-1-2021 là 362 phương tiện (81 xe ô tô khách và 281 xe ô tô tải). Ngoài ra, trung tâm luôn tuyên truyền sâu rộng đến viên chức, người lao động trong đơn vị về việc chấp hành các quy định của Nhà nước, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng khi đến kiểm định xe cơ giới; đồng thời, tổ chức địa điểm và cử viên chức trực tiếp tiếp nhận ý kiến khiếu nại, phản ánh của khách hàng. Vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thực hiện việc đánh giá định kỳ hàng năm về việc duy trì các điều kiện hoạt động kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP, kết quả đạt tiêu chuẩn, yêu cầu; đồng thời, công tác quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015 tại đơn vị đạt kết quả tốt.

Đồng chí Lâm Minh Phúc, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, cho biết: Năm 2021, trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; nâng cao tính tự giác, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao và với đơn vị. Nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về công tác kiểm định của Bộ Giao thông - Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa. Chú trọng thái độ phục vụ khách hàng; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng kiểm định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác đăng kiểm. Bảo đảm an ninh trật tự trong đơn vị; duy trì tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác vệ sinh công nghiệp.

Bài và ảnh: X.C