Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung nâng cao chất lượng kiểm định

Năm qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung (Chi nhánh 36.03D tại TP Thanh Hóa và 36.06D tại huyện Ngọc Lặc), tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định; đồng thời, bảo dưỡng các trang thiết bị nhằm bảo đảm chính xác nhất trong quá trình kiểm định xe cơ giới đường bộ.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung kiểm định xe ô tô.

Trong quá trình thực hiện kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, tiêu chuẩn của Bộ Giao thông - Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa. Đồng thời, quán triệt đến cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, bảo đảm ân cần, tận tình, chu đáo với khách hàng. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, chủ phương tiện, lái xe đến kiểm định xe cơ giới đường bộ tại trung tâm. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu với khách hàng. Đi đôi với đó, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thường xuyên được duy trì và cải tiến. Công tác kiểm định tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đúng quy trình, quy định đã góp phần nâng cao chất lượng phương tiện xe cơ giới đường bộ tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông do lỗi kỹ thuật gây ra. Trung tâm cũng đã rà soát, thống kê, lập danh sách các phương tiện xe cơ giới hết niên hạn sử dụng do đơn vị quản lý báo cáo các cơ quan chức năng và đến ngày 1-1-2022, có 100 xe ô tô khách, 365 xe ô tô tải hết niên hạn sử dụng. Trung tâm phối hợp với các lực lượng chức năng cung cấp thông tin phương tiện hết hạn kiểm định, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, giám định phương tiện bị tai nạn và đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện khi có đề nghị tham gia. Đi đôi với đó, trung tâm tuân thủ đầy đủ các quy định về lưu trữ hồ sơ, sổ sách và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; duy trì tốt hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký kiểm định cho chủ xe thông qua website, điện thoại đường dây nóng. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, đánh giá định kỳ năm 2021 về việc duy trì các điều kiện hoạt động kiểm định đạt tiêu chuẩn, yêu cầu và công tác quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 đạt kết quả tốt. Trung tâm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và huy động cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, tổ chức tập huấn việc sử dụng các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, xây dựng phương án khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, công đoàn trung tâm chủ động, tích cực tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời, cùng với chuyên môn khuyến khích và tạo điều kiện cho đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Năm 2021, trung tâm đã kiểm định 36.635 lượt phương tiện xe cơ giới đường bộ, đạt 89,4% kế hoạch; thu phí sử dụng đường bộ hơn 89,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Miền Trung 36.03D, cho biết: Thời gian tới, trung tâm tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông - Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 12–4–2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác kiểm định phương tiện giao thông và nội quy, quy chế của cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Bảo đảm các dịch vụ tại trung tâm theo đúng quy trình, quy phạm, trung thực, chính xác và kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Trung tâm quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan và ân cần, tận tình, chu đáo đối với khách hàng. Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. Chú trọng duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị nhằm bảo đảm chính xác trong quá trình kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ. Duy trì, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bài và ảnh: Vân Anh