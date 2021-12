Tổng Công ty CP Hợp Lực đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 25-12, Tổng Công ty CP Hợp Lực long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (22-12-1996 – 22-12-2021), đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trao quyết định công nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học Kỷ lục thế giới cho TS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Hợp Lực Nguyễn Văn Thành trình bày diễn văn ôn lại quá trình thành lập, phát triển và những thành quả đạt được của Tổng Công ty trong suốt 25 năm xây dựng và trưởng thành.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, cùng với ý chí quyết tâm sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người thuyền trưởng Nguyễn Văn Đệ, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã từng bước chuyển mình trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Từ một HTX vận tải quy mô nhỏ, đến nay Hợp Lực đã phát triển thành Tổng Công ty lớn với 20 đơn vị thành viên, hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực: Y tế, giáo dục, hỏa táng, công viên nghĩa trang sinh thái, xây dựng, bất động sản, khai thác khoáng sản, xây dựng khu công nghiệp, vận tải, nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm.

Trên lĩnh vực y tế, năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp tham gia xã hội hóa lĩnh vực y tế, Tổng Công ty quyết định đầu tư xây dựng Bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Thanh Hóa. Trong vòng 16 năm qua, Hợp Lực đã trở thành đơn vị tiên phong đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện đa khoa với quy mô lớn tại Việt Nam - Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực trở thành bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh với quy mô 800 giường bệnh, thu hút khám, điều trị bệnh cho 190.000 lượt bệnh nhân mỗi năm - trở thành mô hình mẫu thành công và hiệu quả để nhiều nhà đầu tư y tế tư nhân trong cả nước đến học tập kinh nghiệm xây dựng, quản lý, điều hành hoạt động. Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tại xã Nguyên Bình huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) với tổng mức đầu tư xây dựng gần 700 tỷ đồng, quy mô 500 giường bệnh, trong đó giai đoạn 1 đầu tư hơn 600 tỷ đồng với quy mô 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã khám, điều trị cho 221.620 lượt người bệnh, trong đó có 48.464 bệnh nhân nội trú với tổng số 317.704 ngày điều trị, thực hiện 7.820 ca phẫu thuật các loại.

Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Với quyết tâm phát triển mạnh mẽ các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn đạt tầm khu vực và thế giới, đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện hệ thống y tế Hợp Lực, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, Hợp Lực đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để thành lập đưa vào hoạt động Khoa Ung bướu và Hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền (DSA) và thành lập Đơn vị Tim mạch Can thiệp - Điện quang can thiệp với hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất như: Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) của hãng Philips nổi tiếng; Máy xạ trị gia tốc tuyến tính Eleta (Anh), máy Scanner 32 lớp cắt, Máy CT mô phỏng 16 dãy, Máy MRI (Cộng hưởng từ) 1.5 Tesla… Sự ra đời của Khoa Ung bướu và thành lập Đơn vị Tim mạch Can thiệp - Điện quang can thiệp đã góp phần giúp người dân tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc chất lượng cao mà không phải chuyển lên tuyến trên, đồng thời mở ra cơ hội cứu sống và duy trì sức khỏe cho người bệnh.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập sở hữu Bệnh viện tư nhân có số giường bệnh lớn nhất Việt Nam.

Ê kíp bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thực hiện thành công ca mổ lấy thai 3 hiếm gặp (2 bé trai, 1 bé gái) cho một sản phụ 33 tuổi trong khu phong tỏa của bệnh viện ngày 10-9.

Đặc biệt, ngay khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm chia sẻ với hệ thống y tế của tỉnh, Hợp Lực đã khẩn trương đầu tư gần 100 tỷ đồng thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu Khoa học - Xét nghiệm Công nghệ cao Hợp Lực với 2 hệ thống xét nghiệm, sàng lọc, chẩn đoán và trả kết quả xét nghiệm khẳng định COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn). Đến nay, Trung tâm Xét nghiệm Công nghệ cao Hợp Lực đã thực hiện hàng trăm ngàn mẫu xét nghiệm nhanh, xét nghiệm sàng lọc PCR cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực y tế, hiện nay, Tổng Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư mở rộng Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) và đầu tư thêm 2 bệnh viện mang tầm quốc tế tại thành phố Huế và huyện Thọ Xuân với quy mô 1.000 giường bệnh giai đoạn 1.

Không chỉ quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc y tế, ngay từ khi thành lập Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, HĐQT Tổng Công ty luôn xác định phải ưu tiên đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực y tế, thu hút các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng nhiều kinh nghiệm, có trình độ, chuyên môn cao làm chủ công nghệ, triển khai nhiều phương pháp mới, kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Từ chỗ chỉ có gần 10 bác sĩ làm việc trong những ngày đầu thành lập bệnh viện, hệ thống y tế của Tổng Công ty đã có 1.256 người. Trong số 274 bác sĩ có 12 bác sỹ CKII, 79 Bác sĩ CKI, Thạc sĩ; 63 Dược sĩ có trình độ đại học - Cao đẳng, 495 cử nhân và Cao đẳng, 109 Kỹ thuật viên.

Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, năm 2009, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã thành lập Trường Trung cấp Y Dược Hợp Lực. Ngày 22-12-2017, Trường Trung cấp Y dược Hợp Lực đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực - đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của nhà trường trong mô hình đào tạo mới kết hợp giữa Trường và Viện, trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, địa chỉ tin cậy có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực y dược của tỉnh Thanh Hóa và Việt Nam. Sau hơn 10 năm thành lập, Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực đã đào tạo hơn 10.000 lượt sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội, đặc biệt là hệ thống y tế tư nhân Việt Nam.

Trên lĩnh vực hỏa táng, công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng, dịch vụ tâm linh do Tổng Công ty CP Hợp Lực đã khẳng định được thương hiệu, uy tín, đặc biệt phát huy hiệu quả xã hội rõ rệt, làm thay đổi nhận thức, tư tưởng của nhân dân về dịch vụ tang lễ văn minh, góp phần bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm quỹ đất, xây dựng đời sống văn hóa.

Trong suốt chặng đường phát triển của Hợp Lực luôn gắn liền với lợi ích xã hội và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, nhân viên người lao động, 5 năm qua, Hợp Lực luôn duy trì mức tăng trưởng khá, thu nhập bình quân của người lao động từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng, luôn hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội... Tổng Công ty cũng là doanh nghiệp có hệ thống chính trị cơ sở được sắp xếp, tổ chức khoa học, bài bản, có Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động hiệu quả; phong trào thi đua được quan tâm phát động thường xuyên, liên tục.

Ghi nhận những thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển, tập thể và lãnh đạo Tổng Công ty vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành trung ương và tỉnh Thanh Hóa. Tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho Tổng Công ty và cá nhân Chủ tịch HĐQT; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cúp Thánh Gióng – Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho cá nhân Chủ tịch HĐQT; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt cho thương hiệu khám, chữa bệnh Hợp Lực, Giải thưởng Sao đỏ cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty... và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Tổng Công ty CP Hợp Lực đã đạt được trong suốt thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Tổng Công ty CP Hợp Lực, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tạo môi trường an toàn không để gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; nghiên cứu nâng cao vốn điều lệ, mở rộng ngành nghề kinh doanh có lợi thế và sở trường tiến vào những vùng miền, những lĩnh vực xã hội đang quan tâm để xây dựng Hợp Lực thành thương hiệu mạnh của khu vực; áp dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý và sản xuất. Đào tạo, và thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn sâu vào làm việc tại các Bệnh viện, hướng tới xây dựng một số dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, là địa điểm tin cậy của Nhân dân trong tỉnh, các tỉnh lân cận và của nước bạn Lào. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người lao động của Tổng công ty; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhấn mạnh là một doanh nhân, trưởng thành từ chiến sĩ công an Nhân dânh đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã có thời gian dài làm chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đã đem hơi thở, đề xuất của cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh đến nhiều diễn đàn, đã có nhiều đóng góp lớn, cho sự phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch Lê Đức Giang đề nghị trong thời gian tới TS Nguyễn Văn Đệ tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa lãnh đạo tổng công ty tăng tốc vươn lên mạnh mẽ, vun đắp tinh thần đoàn kết, cùng với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, trở thành một thương hiệu mạnh, trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng phát triển Thanh Hỏa thành một cực tăng trưởng mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Tổng Công ty CP Hợp Lực bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới”.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại Học Kỷ Lục Thế giới cho TS Nguyễn Văn Đệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo sư, TS Nguyễn Văn Đệ.

Giáo sư, TS Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi lễ.

Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Hợp Lực chúc mừng Giáo sư, TS Nguyễn Văn Đệ.

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và Tổng Công ty CP Hợp Lực trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam”; trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam và Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Tô Hà