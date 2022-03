Tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng các công trình

Năm 2002, Công ty TNHH Hoàng Tuấn được thành lập và phát triển không ngừng qua từng năm, nhất là những năm gần đây, hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, bảo đảm việc làm thường xuyên và thu nhập ngày càng tăng cho hàng trăm lao động.

Ông Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn (người bên phải) kiểm tra quy trình cán thép phục vụ cho xây dựng các công trình.

Ông Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn, cho biết: Ban đầu thành lập, doanh nghiệp xây dựng nhà ở dân sinh, các công trình nhỏ; sau chuyển sang thi công các công trình giao thông, thủy lợi... Dấu ấn đáng nhớ nhất là doanh nghiệp thi công 2 km thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thị trấn Bút Sơn đi chợ Quăng, xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa).

Với tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ công trình tốt, được chủ đầu tư là UBND huyện Hoằng Hóa và Nhân dân trên địa bàn tín nhiệm, đánh giá cao và hoạt động xây dựng của doanh nghiệp ngày càng phát triển... Từ đó đến nay, Công ty TNHH Hoàng Tuấn được nhiều người trong, ngoài tỉnh biết đến là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng nhà các loại; công trình đường sắt, đường bộ, thảm bê tông nhựa Aphans mặt đường giao thông; công trình kỹ thuật dân dụng, công trình điện, thủy lợi; kinh doanh bê tông thương phẩm, vật liệu xây dựng; khai thác đá, sỏi, cát, đất sét, phụ gia xi măng... Để doanh nghiệp phát triển, với vai trò là giám đốc, ông Nguyễn Duy Nở đã trăn trở nghiên cứu, xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh; trong đó, phải kể đến việc công ty tập trung đầu tư chiều sâu về con người; cơ sở vật chất, thiết bị, xe, máy... theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu thi công các công trình có vốn đầu tư lớn, kỹ thuật cao. Đồng thời, với phương châm đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh, những năm gần đây, công ty đã đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, với 130 đầu xe, máy, thiết bị thi công... giá trị lên tới hơn 200 tỷ đồng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công ty đã xây dựng, triển khai quy trình đào tạo khoa học và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, công ty luôn tạo điều kiện để thu hút lao động có tay nghề cao vào làm việc, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp luôn chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Với phương châm lấy tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ công trình là ưu tiên hàng đầu, tuân thủ mọi sự giám sát, kiểm định của các cơ quan, đơn vị quản lý. Do đó, những năm qua, công ty đã tham gia đấu thầu, thắng thầu thi công nhiều công trình có giá trị đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh như công trình nâng cấp, cải tạo đê Bắc Long Giang, tuyến đường đê Hà Châu (Hà Trung); đường giao thông Hải Tiến, đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, đường giao thông Hoằng Phú – Hoằng Giang (Hoằng Hóa); cầu Đông Tây 4 và cầu Đông Tây 1 (Khu Kinh tế Nghi Sơn)... Ngoài ra, gần đây, công ty còn trúng thầu thi công dự án sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, tại tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, công ty luôn bảo đảm an toàn lao động, làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Thực tế cũng cho thấy, dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc, cá nhân giám đốc Nguyễn Duy Nở, Công ty TNHH Hoàng Tuấn ngày càng phát triển bền vững, với doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước... liên tục tăng và năm sau cao hơn năm trước. Doanh thu từ năm 2019 đến năm 2021 đạt hơn 1.271 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 53,275 tỷ đồng; bảo đảm việc làm thường xuyên cho 330 lao động, với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng, quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp được bảo đảm... Với những thành tích đạt được trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2019 đến năm 2021, Công ty TNHH Hoàng Tuấn đã được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh năm 2019, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2020, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2020... Bằng chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021.

Sản xuất, kinh doanh phát triển, trong 3 năm qua, Công ty TNHH Hoàng Tuấn đã ủng hộ xây dựng 13 ngôi nhà tình nghĩa. Đồng thời, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; đỡ đầu nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn là con cựu chiến binh, gia đình chính sách; xây dựng nhà tình nghĩa... với số tiền hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, hằng năm, công ty ủng hộ chương trình “Nâng cánh ước mơ” giúp 3 sinh viên đang học đại học, với tổng số tiền 15 triệu đồng; nhận đỡ đầu 4 cháu là trẻ mồ côi ở các xã Hoằng Châu, Hoằng Hợp, Hoằng Trinh, Hoằng Sơn (Hoằng Hóa), với số tiền 24 triệu đồng/cháu/năm và năm 2021 nhận đỡ đầu thêm 1 cháu ở huyện Hoằng Hóa; đỡ đầu 6 cháu trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi ở TP Thanh Hóa, với số tiền 36 triệu đồng/cháu/năm. Nhận phụng dưỡng suốt đời 4 mẹ Việt Nam Anh hùng, là các mẹ Vũ Thị Lợi, xã Hoằng Đạt; Vũ Thị Đàm, xã Hoằng Khê (Hoằng Hóa); Nguyễn Thị Hữu và Lê Thị Son, xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa), với số tiền 48 triệu đồng/mẹ/năm. Từ năm 2019, công ty nhận nuôi dưỡng suốt đời thương binh Nguyễn Văn Hồng, tỷ lệ thương tật 85%, xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Xuân Hùng