Thị xã Bỉm Sơn với giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của lãnh đạo thị xã, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, cơ quan, đơn vị, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, thị xã Bỉm Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới.

Công nhân Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn trong ca sản xuất.

Ngay từ đầu năm 2022, năm 2023, thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm. Trong đó, tập trung đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, chính vì vậy kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới... Theo báo cáo của UBND thị xã, năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 33.331 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng chiếm 77,23%, dịch vụ chiếm 22,02%, nông - lâm - thủy sản chiếm 0,75%. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 73,6 triệu đồng/năm, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng chú ý là việc các đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động, tập trung đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.526,5 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; có 8/10 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ và một số sản phẩm tăng cao như xi măng 11,65 triệu tấn, tăng 5,9%; Clinker 2.800 nghìn tấn, tăng 27,9%; sản phẩm may 14,8 triệu sản phẩm, tăng 8,8%; ô tô lắp ráp 510 chiếc, tăng 61,9%... Thương mại - dịch vụ phát triển, giá các hàng hóa trên địa bàn thị xã ổn định, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Hoạt động du lịch được phục hồi, thị xã đã tổ chức “Lễ hội Sòng Sơn” đón khách du lịch văn hóa tâm linh. Công tác quản lý di tích được thực hiện đúng quy định, phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cho Nhân dân trong và ngoài địa bàn. Tổng lượng khách du lịch năm 2022 đạt 480 nghìn lượt. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị được duy trì và phát triển. Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị được thị xã quan tâm, tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 bảo đảm trình tự thủ tục, tiến độ đề ra. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, đáp ứng sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân. Các trường học tập trung nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. Các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, thị xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,7% trở lên, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 38.566,6 tỷ đồng, trong đó công nghiệp - xây dựng 28.538,6 tỷ đồng, tăng 16,4%; dịch vụ 9.800 tỷ đồng, tăng 14,2%; nông - lâm- thủy sản 228 tỷ đồng, tăng 1,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm... Tháng 1-2023, kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 1.634 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 786 tỷ đồng. Thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân mua sắm, giá cả cơ bản ổn định. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, thực hiện trực 24/24 giờ, chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Trịnh Tuấn Thành cho biết: Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đang triển khai đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường. Thường xuyên, chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng sạch cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng an toàn nhằm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, trong đó thực hiện có hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ, kiểm soát tốt dịch bệnh. Rà soát các khu vực phù hợp tổ chức lập các quy hoạch chi tiết làm cơ sở quản lý và thu hút đầu tư trên địa bàn và thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công các dự án theo đúng kế hoạch đầu tư công năm 2023... Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt bảo đảm chất lượng, thời gian.

Thị xã cũng sẽ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 10-KL/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giới thiệu, quảng bá, đồng thời, tu bổ, tôn tạo di tích nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đồng thời, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng để ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Tiếp tục duy trì xã, phường tiêu chí an toàn thực phẩm, phấn đấu năm 2023 có 2/7 xã, phường đạt phường an toàn thực phẩm nâng cao.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Bài và ảnh: Xuân Hùng