Thanh Hóa đứng thứ 4 cả nước về thành lập doanh nghiệp mới

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo phát triển doanh nghiệp (DN), tính đến hết 31-12-2021, toàn tỉnh đã thành lập được 3.729 DN mới, đạt 124,3% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn điều lệ đăng ký của các DN là 39.178 tỷ đồng, đạt bình quân 10,5 tỷ đồng/DN.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty CP Xí Nghiệp May Bỉm Sơn (thuộc Tổng công ty May 10)

Đây là năm tỉnh Thanh Hóa có số DN thành lập mới cao nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên đứng thứ tư cả nước, chỉ sau các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Trong năm 2021, có 8/17 lĩnh vực ngành, nghề đăng ký tăng so với cùng kỳ, cao nhất là các ngành: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 71,43%; xây dựng tăng 70,74%; kinh doanh bất động sản tăng 47,32%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 20%; vận tải kho bãi tăng 11,19%. Có 9/17 lĩnh vực ngành, nghề đăng ký giảm so với cùng kỳ.

Cũng trong năm 2021, toàn tỉnh có 1.166 DN hoạt động trở lại, tăng 2,2% so với cùng kỳ; 336 DN giải thể, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ; 1.505 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Các DN tạm ngừng kinh doanh, giải thể chủ yếu là DN siêu nhỏ có quy mô vốn điều lệ đăng ký dưới 3 tỷ đồng; hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, xây dựng và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Lũy kế đến năm 2021, toàn tỉnh có 20.100 DN hoạt động, trong đó có khoảng 14,7 nghìn DN có phát sinh doanh thu, đóng góp khoảng 70% tổng thu ngân sách Nhà nước và 60% GRDP của tỉnh.

Minh Hằng