Tài chính vi mô Tình thương chi nhánh Thanh Hóa - một năm hoạt động hiệu quả

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, hội LHPN các cấp; TYM chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục duy trì “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch an toàn, vừa hoàn thành mục tiêu kinh doanh, chung tay cùng với các địa phương có TYM huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả việc cho vay đối với các thành viên phụ nữ, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ban giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Quảng Xương, Hội LHPN tỉnh trao thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Tài chính vi mô Tình thương.

Nét nổi bật trong năm qua là TYM chi nhánh Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu sứ mệnh hỗ trợ vốn vay cho các phụ nữ có thu nhập thấp phát triển kinh tế. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các thành viên, TYM luôn chú trọng đến quy trình hồ sơ vay vốn, thủ tục nhanh gọn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành viên, vốn vay không cần tài sản thế chấp, mức vốn nhỏ được lặp lại nhiều lần, hoàn trả dần theo tuần, tháng. TYM tiếp tục triển khai thêm nhiều loại vốn hỗ trợ thành viên bị ảnh hưởng dịch bệnh, vốn vay tạo việc làm tối đa là 100 triệu đồng. Nguồn vốn này đã thực sự giúp các thành viên phụ nữ có cơ hội đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm; buôn bán nhỏ, sản xuất nước mắm, lồng đánh bắt hải sản, dệt chiếu cói... Đặc biệt với những hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Nhiều thành viên vay vốn của TYM đã vươn lên thoát nghèo bền vững, không những bảo đảm cuộc sống cho gia đình mình mà còn tạo việc làm cho nhiều chị em khác tại địa phương. Điển hình như chị Nguyễn Thị Sâm, thành viên cụm 18 thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc (Hậu Lộc) đã vay vốn đầu tư cơ sở may gia công túi siêu thị xuất khẩu, tạo việc làm cho 150 chị em, trong đó có 30 người làm việc thường xuyên tại xưởng may, 120 người làm việc theo thời vụ với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Chị Hoàng Thị Vân, thành viên cụm 68, xã Quảng Hòa (Quảng Xương) đầu tư trang trại nuôi thỏ thịt và thỏ giống, tạo việc làm và thu nhập cho 6 hội viên trong thôn. Chị Phùng Thị Phương, thành viên cụm 97, tổ dân phố Liên Thành, phường Hải Châu (thị xã Nghi Sơn) đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh lồng ghẹ, lồng tôm, lồng ốc, hộp nhựa, lưới sợi, tạo việc làm cho 5 công nhân chính với mức thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng và hơn 10 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng...

Ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: Năm 2022, TYM chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục duy trì “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch an toàn, vừa hoạt động có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Trong năm qua, toàn chi nhánh đã phát vốn được hơn 681,84 tỷ đồng, đạt 101,83% kế hoạch, dư nợ hơn 388,257 tỷ đồng; dư tiết kiệm hơn 171,515 tỷ đồng. Phát vốn cho 769 thành viên nghèo, cận nghèo vốn chính sách hơn 7,8 tỷ đồng, dư nợ gần 4,1 tỷ đồng; vốn cận nghèo gần 14,1 tỷ đồng, dư nợ hơn 7,61 tỷ đồng. Mở rộng thêm 10 xã; 62 cụm; đào tạo, phát triển 2.024 thành viên; đưa tổng số xã, cụm có TYM hoạt động lên 85 xã; 648 cụm với 25.346 thành viên trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố. Hoạt động bảo hiểm vi mô, chi nhánh đã chi 13 trường hợp thành viên vay vốn không may qua đời tại huyện Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn với tổng số tiền xóa nợ 485 triệu đồng. Đây là những việc làm của bảo hiểm vi mô rất ý nghĩa cho những gia đình thành viên không may mắn qua đời, không để lại gánh nặng cho gia đình.

Ngoài ra, các hoạt động an sinh xã hội luôn được TYM và các thành viên hưởng ứng, như: phối hợp với các cấp hội phụ nữ tổ chức 8 lớp tập huấn về hoạt động TYM cho 495 cụm trưởng biết cách điều hành hoạt động của cụm và các hoạt động phối kết hợp với hội phụ nữ với số tiền 127 triệu đồng; hỗ trợ cụm trưởng mua công cụ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 29,8 triệu đồng; mua khẩu trang cho thành viên hơn 23,3 triệu đồng; khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 thành viên với số tiền 50 triệu đồng; trao 144 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân Ngày 27-7 với số tiền 72 triệu đồng. Hỗ trợ 3 đơn vị xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Định (Quảng Xương) và phường Trúc Lâm (thị xã Nghi Sơn), Trường Mầm non thị trấn Nga Sơn với tổng số tiền là 75 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” với số tiền 160 triệu đồng cho 3 hội viên phụ nữ và 1 thành viên TYM. Phối hợp với các cấp hội phụ nữ tổ chức giao lưu dân vũ thể dục thể thao chào mừng 92 năm thành lập hội và 30 năm truyền thống TYM với số tiền 169 triệu đồng. Tri ân tới các cụm trưởng và thành viên TYM nhân dịp 30 năm thành lập TYM với số tiền là 257 triệu đồng; hỗ trợ 88 suất học bổng cho con thành viên nghèo vượt khó và tặng quà cho con thành viên đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện với tổng số tiền là 53,6 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, TYM chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh xã hội bằng việc tích cực hỗ trợ các địa bàn khó khăn, đối tượng nghèo, cận nghèo và thành viên có hoàn cảnh khó khăn, chú trọng phát triển thành viên, xây dựng địa bàn mới. Dự kiến trong năm 2023, số vốn dự kiến giải ngân của TYM chi nhánh Thanh Hóa là 768,347 tỷ đồng, dư tiết kiệm 186,894 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%; mở rộng thêm 7 - 9 xã, phường, 1 huyện mới, kết nạp thêm 1.500 thành viên. Tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng, nâng cao năng lực cho cán bộ chi nhánh và kiến thức cho thành viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, cấp học bổng cho con thành viên nghèo và khám sức khỏe miễn phí cho chị em thành viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng TYM chi nhánh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh.

