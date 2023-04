Sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga

...hiện các DN tại đây đang gặp nhiều khó khăn do các vướng mắc trong quy định phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và quy hoạch bó hẹp của KCN.

Ông Trần Quốc Trường, Phó Chủ tịch Chi hội Doanh nghiệp KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga

Khu Công nghiệp (KCN) Đình Hương - Tây Bắc Ga hiện nay đã thu hút được 1 dự án đầu tư hạ tầng và 275 dự án thứ cấp, trong đó, có 11 dự đầu tư nước ngoài và 264 dự án đầu tư trong nước. Hàng năm, các doanh nghiệp (DN) tại KCN đang tạo việc làm cho 7.000 lao động, nộp ngân sách Nhà nước hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện các DN tại đây đang gặp nhiều khó khăn do các vướng mắc trong quy định phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và quy hoạch bó hẹp của KCN.

Trong số 275 cơ sở sản xuất tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga, có 193 cơ sở thuộc đối tượng quản lý về PCCC. Từ cuối năm 2022, khi lực lượng Cảnh sát PCCC rà soát, kiểm tra, KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga có 110 cơ sở không bảo đảm các tiêu chuẩn PCCC mới theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với bị xử phạt hành chính số tiền hàng trăm triệu đồng, thì các DN hiện đang bị tạm đình đình chỉ sản xuất để khắc phục.

Hiện nay, một số DN đã chấp hành xử phạt hành chính. Nhiều DN cũng đã xây dựng lộ trình, phương án để khắc phục nhưng đang gặp nhiều khó khăn, cụ thể như hệ thống kết cấu nhà xưởng, khoảng cách xưởng, vật liệu, tiêu chuẩn về hệ thống cấp nước, báo cháy, chữa cháy đều thực hiện theo tiêu chuẩn cũ. Với diện tích chật hẹp và không thể mở rộng, nếu áp dụng theo các tiêu chuẩn mới thì hầu như phải phá đi xây dựng lại. Trong khi đó, hạ tầng PCCC tại KCN chưa hoàn chỉnh dẫn đến tăng chi phí đầu tư công trình PCCC lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số DN muốn đầu tư hoàn chỉnh để khôi phục sản xuất nhưng gặp khó do các hồ sơ, giấy tờ không đồng bộ (giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và hồ sơ nghiệm thu PCCC). Nguyên nhân của tình trạng này là do trong quá trình hoạt động và ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số DN khó khăn, phải chuyển đổi ngành, nghề hoặc cho thuê kho, xưởng. Trong khi đó, quy hoạch chi tiết của KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga trước đây quá bó hẹp và cụ thể đến từng ngành, nghề sản xuất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho các dự án cũng ghi quá cụ thể mục tiêu sản xuất, kinh doanh dẫn đến khi DN phải chuyển hướng đầu tư, thay đổi mục tiêu phải thực hiện nhiều bước thủ tục, như đề nghị điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh mục tiêu đầu tư, điều chỉnh mục đích sử dụng đất…Tuy nhiên, hiện các thủ tục hành chính này cũng không thể được giải quyết do quy hoạch điều chỉnh chi tiết KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để tạo điều kiện cho các DN tại KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga sớm khôi phục sản xuất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá thực trạng và có phương án cải tạo, nâng cấp hạ tầng PCCC; đồng thời, xem xét, phê duyệt, ban hành quy hoạch điều chỉnh chi tiết KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga. Các sở, ngành, tạo thuận lợi cho DN bảo đảm đồng bộ các thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chủ trương đầu tư và các thủ tục hồ sơ liên quan để thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC. Bên cạnh đó, tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, trên cơ sở phân loại nhóm nguy cơ cháy nổ để giãn lộ trình khắc phục về PCCC cho các DN.

Ông Trần Quốc Trường

Phó Chủ tịch Chi hội Doanh nghiệp KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga