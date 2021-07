Rào cản cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Trong lộ trình được xây dựng, tỉnh Thanh Hóa hướng tới nằm trong top 10 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào năm 2020. Để thực hiện lộ trình này, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành đã nỗ lực trong mọi hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư khi chọn Thanh Hóa làm điểm dừng chân sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2015 đến nay, chỉ số này của tỉnh Thanh Hóa liên tục tăng về điểm số; tuy nhiên, về vị trí trên bảng xếp hạng PCI lại bị tụt giảm.

Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH AEONMED Việt Nam.

Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa đạt 63,91 điểm, đứng thứ 28 cả nước và thuộc nhóm khá. Có 7/10 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2019, gồm: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Các chỉ số còn lại vẫn ở mức độ khiêm tốn và tụt về điểm số so với những năm trước.

Hơn nữa, tuy đây là năm tỉnh ta đạt được điểm số khá cao, nhưng mức độ cải thiện lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền và cộng đồng DN, bởi trên thực tế, thứ hạng PCI năm 2020 có tăng 3 bậc so với năm 2016 nhưng đã tụt 4 bậc so với năm 2019.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, nhận định: Sở dĩ, chỉ số PCI năm 2020 giảm so với năm 2019 là do tốc độ cải thiện của một số chỉ số thành phần còn ở mức thấp; điểm số của một số chỉ số thành phần quan trọng còn bị tụt giảm về điểm và thứ hạng. Điển hình như: điểm số về tính minh bạch năm 2020 giảm 42 bậc so với năm 2019, chi phí không chính thức giảm 6 bậc, tính năng động của chính quyền giảm 12 bậc, đào tạo lao động giảm 4 bậc... Một số chỉ số hiện vẫn đang xếp hạng khá thấp, như: chi phí thời gian xếp hạng 46/63 cả nước, chỉ số cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 56/63, chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự xếp hạng 57/63...

Cũng theo nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, tốc độ cải thiện thứ bậc trong chỉ số PCI của tỉnh Thanh Hóa cải thiện chưa được như kỳ vọng còn có nguyên nhân do trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sôi động, kết quả cải thiện các chỉ số trên phạm vi toàn quốc đang rất nhanh chóng thì mức độ tăng trưởng này tại tỉnh ta vẫn chưa có sức đột phá, nhất là ở nhiều chỉ số quan trọng, như: chỉ số về tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, về dịch vụ đào tạo lao động và chất lượng các dịch vụ hỗ trợ DN nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện cho DN tư nhân tham gia nhiều hơn vào thị trường.

Tại Thanh Hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh được xác định là 1 trong 4 khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, vấn đề cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Chính vì vậy, cộng đồng DN, doanh nhân Thanh Hóa đang kỳ vọng chính quyền các cấp sẽ tiếp tục có nhiều nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm trong điều hành kinh tế, phấn đấu đưa chỉ số PCI của Thanh Hóa quay trở lại tốp 10 cả nước. Trong mục tiêu cải thiện chỉ số này, cộng đồng DN mong muốn những cải cách mạnh mẽ hơn nữa về các chỉ số quan trọng như cơ chế tiếp cận đất đai, những thông tin minh bạch về quy hoạch, tạo thuận lợi để các DN dễ dàng tiếp cận và phát triển.

