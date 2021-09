PC Thanh Hóa chủ động ứng phó sự cố trong mùa mưa bão

Với mục tiêu cấp điện ổn định cho khách hàng, bảo đảm nhu cầu dân sinh và hoạt động thông suốt, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) luôn chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó tình huống, khắc phục nhanh nhất các sự cố điện xảy ra trong mùa mưa bão.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa che chắn, bảo vệ thiết bị điện.

Trước mùa mưa bão năm 2021, PC Thanh Hóa đã yêu cầu các điện lực thành viên tổng kiểm tra rà soát lưới điện, xử lý các tồn tại, nguy cơ mất an toàn, bảo đảm lưới điện vận hành ổn định. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với các địa phương triển khai công tác tuyên truyền an toàn điện và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trước mùa mưa bão; chủ động chặt tỉa cây, tháo dỡ công trình vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp hoặc có thể ảnh hưởng đến vận hành an toàn lưới điện, nhất là khi có gió bão, mưa lũ lớn; chủ động theo dõi, nắm bắt các thông tin thời tiết để xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, một số hiện tượng cực đoan của thời tiết ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khiến lưới điện bị tác động, thiệt hại. Tuy nhiên, do triển khai kịp thời các giải pháp xử lý nhanh tình huống nên PC Thanh Hóa đã sớm cấp điện ổn định lại cho khách hàng sử dụng.

Điển hình như để ứng phó với cơn bão số 2 xảy ra từ ngày 12 đến 13-6-2021, PC Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, xây dựng, triển khai các phương án nếu có sự cố xảy ra. Đồng thời, bảo đảm về công tác hậu cần cho lực lượng ứng trực; kiểm tra và chằng néo lại các cột ở vị trí có nguy cơ sạt lở, cũng như thông tin chặt chẽ với địa phương trong công tác phối hợp. Ngoài ra, công ty cũng đấu mối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức bơm tiêu đệm những nơi có mực nước lớn trước khi bão lũ đổ bộ nhằm hạn chế tối đa ngập úng khi có mưa lớn. Đến chiều ngày 13-6, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi sâu vào địa phận tỉnh Thanh Hóa gây sự cố cho 2 máy biến áp, làm đổ 1 và nghiêng 4 cột điện trung thế, gãy đổ 82 và nghiêng 177 cột điện hạ thế, 4.000m dây dẫn bị hỏng và hỏng 54 hòm hộp công tơ dẫn đến mất điện cho 657.498 khách hàng, thiệt hại ước tính 1,35 tỷ đồng. PC Thanh Hóa đã khẩn trương huy động nhân lực, vật tư khắc phục lưới điện, cấp điện trở lại cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Để ứng phó với cơn bão số 5 vừa qua, ngay từ chiều 8-9-2021, PC Thanh Hóa cũng đã họp Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để triển khai kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ, nắm bắt thông tin dự báo, diễn biến về bão; khẩn trương kiểm tra và gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành, cung cấp điện; tổ chức triển khai phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục nhanh sự cố.

Để giảm thiểu sự cố lưới điện và ngăn ngừa tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trong mùa mưa bão, PC Thanh Hóa sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, kịp thời phát hiện các khu vực nguy cơ cao, nhất là tại các địa điểm do chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện các dự án mở rộng đường giao thông, san lấp mặt bằng, tôn nền đường có các đường dây điện giao chéo đi phía trên, thi công đường, vỉa hè có đường cáp điện ngầm đi phía dưới... để tổ chức tuyên truyền, thông báo trực tiếp tới cá nhân, đơn vị thực hiện công việc, đưa ra giải pháp, tránh các nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện. Công ty cũng khuyến cáo khách hàng và người dân tuân thủ các quy định bảo vệ lưới điện và sử dụng điện an toàn, như: không được sử dụng dây, cọc để chằng néo nhà, công trình, thuyền bè vào cột điện và trạm điện hoặc có hành vi vi phạm khoảng cách với đường dây điện gây mất an toàn cho người và gia súc, gây sự cố lưới điện. Không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè trong vùng ngập, lụt có đường dây điện sát với mặt nước không bảo đảm khoảng cách an toàn để tránh bị phóng điện gây tai nạn. Kiểm tra, củng cố dây dẫn điện, cột điện sau công tơ, không để dây dẫn điện đứt ngập trong nước khi có mưa, lũ lớn...

Bài và ảnh: Tùng Lâm