Minh An Window khai trương Showroom cửa nhôm cao cấp tại Hà Nội

Vừa qua, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh An chính thức khai trương Showroom Minh An Window tại TT9-01 KDT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của rất nhiều khách hàng, đối tác và thành công tốt đẹp.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh An là công ty chuyên về lĩnh vực nhôm kính, vách kính, kính cường lực, mái kính, cửa tự động… Minh An trực tiếp thi công, lắp đặt và tư vấn, cung cấp các giải pháp cùng sản phẩm về nhôm kính . Khai trương Showroom Minh An Window như thổi thêm ngọn lửa thành công của Minh An trong ngành cửa, nhôm kính. Với đội ngũ nhân sự nhiệt tình, trách nhiệm, nhiều kinh nghiệm hứa hẹn đem đến những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng, đối tác.

Showroom của Minh An Window là nơi để khách hàng trải nghiệm cùng tham quan cửa nhôm cao cấp, phụ kiện kính và cửa, kính dán, mẫu kính cao cấp. Từ đó khách hàng có thể lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà của mình hoặc cho công trình như nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học... Mọi công trình Minh An Window nhận thi công luôn được giám sát chặt chẽ, bảo đảm tiến độ nhanh nhất và hoàn thiện hoàn hảo nhất. Từ những người thợ lành nghề và giàu kinh nghiệm, Minh An Window luôn thi công, lắp đặt cùng hoàn thiện nhanh chóng và chính xác trên từng chi tiết.

Nhân dịp Showroom Minh An Window Hà Đông khai trương, Minh An Window triển khai chương trình ưu đãi gửi đến khách hang như: Miễn phí tư vấn, thiết kế và giảm giá 10% tất cả sản phẩm. Mọi sản phẩm tại Showroom sẽ được áp dụng ưu đãi trên. Khách hàng chỉ cần đến chọn lựa theo sở thích và mong muốn, còn lại tư vấn, thiết kế để Minh An Window lo.

Minh An Window - Cửa nhôm kính Châu Âu

Thị trường hiện nay vô cùng nhiều mẫu mã và lựa chọn nên khách hàng cần lưu ý lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt nhất để bền lâu cho ngôi nhà. Minh An Window luôn đảm bảo cung cấp sản phẩm tốt nhất về mẫu mã, thiết kế cùng giá thành chất lượng tốt. Mọi sản phẩm của chúng tôi đều có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ và cam kết bảo hành theo từng công trình. Nhiều sản phẩm độ bền đi cùng năm tháng, dài hơn cả tuổi thọ công trình.

- Thoải mái lựa chọn

Khi lựa chọn nhôm kính, việc lựa chọn cách thiết kế là yếu tố quan trọng. Đến Showroom Minh An Window, khách hàng được lựa chọn đa dạng kiểu dáng, mẫu mã ưng ý như: lựa chọn theo phong thủy, theo sở thích, theo mẫu... chúng tôi đều hoàn toàn đáp ứng được.

- Bảo hành lâu dài

Minh An Window cam kết bảo hành lâu dài theo thời gian sản phẩm. Khách hàng nên chú trọng vì việc bảo hành là vô cùng cần thiết. Khi cửa hỏng hoặc có vấn đề hãy gọi cho Minh An, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức để sửa chữa, khắc phục giúp bạn.

Minh An Window, nhà thầu nhôm kính uy tín Miền Bắc

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Minh An là nhà thầu chuyên cung cấp vật tư công trình các hạng mục như: Nhôm kính, vách mặt dựng, kính cường lực, cửa tự động, tấm lợp thông minh... Ở Công ty Minh An, quý khách hàng sẽ được:

- Tư vấn, thiết kế miễn phí mọi lúc, mọi nơi;

- Chốt thiết kế, thi công, lắp đặt ngay lập tức;

- Sản phẩm chất lượng, uy tín có đầy đủ giấy tờ chứng minh;

- Giá cả cạnh tranh.

Với kinh nghiệm hơn nhiều năm trong lĩnh vực lắp đặt và thi công nhôm kính, Minh An Window với slogan là Mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng ngày càng trở thành sứ mệnh của công ty chúng tôi. Minh An Window luôn khát khao đem đến sản phẩm uy tín, giá tốt khiến ngôi nhà thêm sang trọng, hiện đại, công trình trở nên hoàn mĩ nhất.

Sản phẩm của Minh An Window được rất nhiều khách hàng tin dùng và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy vậy, Minh An Window luôn mong muốn nhận được thêm nhiều sự góp ý hơn nữa để Minh An Window ngày càng hoàn thiện, nâng tầm hơn. Ngày nay cùng với sự phát triển của ngành xây dựng và khách hàng rất khó để lựa chọn được mẫu mã và sản phẩm tốt, Công ty Minh An ra đời như một giải pháp giải quyết đơn giản câu hỏi đó. Chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cao, thay đổi để hòa mình vào xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng nước nhà.

Buổi lễ khai trương Showroom đã diễn ra tốt đẹp và khắc sâu dấu ấn trong những người tham dự. Từ khâu lên ý tưởng, tiếp đón, giới thiệu, tư vấn chúng tôi làm hoàn thiện chỉn chu và tỉ mỉ nhất để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất. Khách hàng có nhu cầu lắp đặt, tư vấn, thiết kế, thi công các sản phẩm nhôm kính, vách kính, mái kính cường lực vui lòng liên hệ theo địa chỉ thông tin dưới đây:

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Minh An Văn phòng giao dịch: TT9-01 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Nhà máy sản xuất: Số 202, thôn Thượng, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Điện thoại: 0247.301.6386 – 0247.303.6386 Email: minhanwindow@gmail.com Hotline: 0899.535.999 – 0899.525.888 Website: https://minhanwindow.vn Facebook: https://www.facebook.com/minhanwindow.vn/

LN