Huyện Thiệu Hóa lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội

Những tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nên kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều lĩnh vực đạt kết quả khá.

Dây chuyền xay xát gạo của Trung tâm Chế biến nông sản công nghệ cao tại xã Thiệu Phú.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã ban hành các nghị quyết để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa, khóa XX, nhiệm kỳ 2020–2025. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 chương trình, gồm: chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện, các phòng, ban, các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả... Kết quả, 7 tháng năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện Thiệu Hóa đạt 14,12%, cao hơn 7,2% so với cùng kỳ... Huyện đã tập trung xây dựng vùng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm lúa đạt 634 ha; chuyển đổi được 82 ha đất nông nghiệp sang sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; duy trì phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tập trung quy mô 33 ha; xây dựng thêm 5.018m2 nhà màng và nhà lưới sản xuất rau, củ, quả an toàn và hoa, lũy kế đến nay là 70.180m2. Đồng thời, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác, với diện tích 138,63 ha... Chăn nuôi duy trì phát triển tốt, từng bước tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi; đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Đi đôi với đó, huyện tập trung rà soát, củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM) cấp huyện, cấp xã. Tổng hợp kết quả thẩm tra các tiêu chí để hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định huyện NTM. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao năm 2021 theo kế hoạch và xã Thiệu Trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao. Huyện cũng đã tập trung xây dựng sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo kế hoạch đã đề ra. Công nghiệp trên địa bàn duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.221,636 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 1.468 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Huyện cũng đã tập trung đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Dịch vụ, thương mại tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn. Trên địa bàn cũng đã hoàn thành, đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại The City của Tập đoàn Lan Chi, Khu thương mại Tổng hợp Eco City của Doanh nghiệp Thực Hằng... Các ngân hàng, tổ chức tín dụng huy động nguồn vốn nhàn rỗi, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng của các doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Như hoàn thành thống kê, kiểm kê đất đai năm 2021 đối với 25 xã, thị trấn; đồng thời, tăng cường công tác quản lý khai thác cát dọc sông Chu, sông Mã qua địa bàn.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện. Trong đó, huyện tập trung rà soát, điều chỉnh kế hoạch, chương trình giáo dục năm học 2020-2021 ở các trường, vừa bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung xây dựng Đề án “Xây dựng Trường THCS thị trấn Vạn Hà thành trường trọng điểm chất lượng” và kiểm tra tự đánh giá tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống tương ứng với các cấp độ của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc cách ly tập trung đối với công dân nghi nhiễm COVID-19. Công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được huyện quan tâm lãnh đạo; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng, người có công.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra; huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nghị quyết của HĐND huyện, kế hoạch của UBND huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành y tế; đồng thời, ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo của huyện về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ người lao động, công dân từ các địa phương, nhất là vùng có dịch trở về, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan ra cộng đồng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung lãnh đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Về phát triển kinh tế, huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân chăm sóc cây trồng vụ thu mùa năm 2021; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, dịch tả lợn châu Phi. Đấu mối với các sở, ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm tra hồ sơ huyện NTM. Đồng thời, chỉnh trang cảnh quan, môi trường đô thị, quan tâm xây dựng xã NTM nâng cao. Tập trung xây dựng sản phẩm OCOP có thế mạnh, khuyến khích phát triển các mô hình trong sản xuất hiệu quả kinh tế để quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong thẩm định và phê duyệt dự án... Đi đôi với đó, huyện lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội... Tăng cường công tác y tế dự phòng, giám sát việc phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID–19; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm thị trường lao động xuất khẩu; đào tạo nghề, thu hút, nhân cấy nghề mới cho lao động nông thôn. Hoàn thiện hồ sơ thực hiện tiêu chí về văn hóa trong xây dựng huyện NTM và đề án bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Xuân Hùng