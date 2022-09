Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hướng đến hoàn thành kế hoạch cuối năm

Thời điểm cuối năm là giai đoạn quan trọng khi doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Thị trường tuyển dụng việc làm sôi động trở lại cùng những thách thức lớn và cơ hội mới cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Tỷ lệ lao động xin nghỉ việc tăng cao “đột biến”.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng các doanh nghiệp với công tác tuyển dụng tại Hồ Chí Minh trong 3 quý đầu năm 2022. Chuyên trang Việc làm TP Hồ Chí Minh.vn ghi nhận với hơn 87% doanh nghiệp cho biết, họ gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng 9 tháng đầu năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thực trạng người lao động chủ yếu xin nghỉ việc tăng hơn 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Như vậy, thống kê cho thấy tình trạng thiếu hụt nhân lực ở TP Hồ Chí Minh là 23%, cao hơn so với Hà Nội với 15%. Tập trung chủ yếu ở các ngành dịch vụ, du lịch, xây dựng, kiến trúc, bán buôn, bán lẻ, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin. Với nhiều lý do nghỉ việc “muôn màu” khi một số muốn nghỉ ngơi trước khi tìm việc mới, một số khác lại muốn kinh doanh tự do hoặc tìm việc bán thời gian, phần còn lại chưa vội tìm việc.

Nhận định về thực tế này, bà Đỗ Ngọc Kiều Giang - CEO Giám đốc điều hành Jobkey tại Hồ Chí Minh cho biết. Có vẻ người lao động đang chờ đợi để tìm công việc phù hợp với nhu cầu cá nhân, dành thời gian để cân bằng lại cuộc sống trước khi tìm việc mới. Người lao động không còn đề cao độ an toàn, ổn định lên các vị trí việc làm như trước đây. Xuất phát từ sau những biến động từ thị trường lao động trong khoảng thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp cần có cơ chế và chính sách tuyển dụng phù hợp để nắm bắt kịp thời tâm lý và xu hướng tìm việc của ứng viên. Nếu muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch bổ sung nhân sự kịp thời cho giai đoạn quan trọng cuối năm 2022”.

5 tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn công việc mới của người lao động

Ngay trước thời điểm bản lề quý IV cuối năm, số lượng người tìm việc truy cập vào website vieclamtphcm.vn có biên độ tăng đều qua từng ngày. Trong đó, chiếm đến 80% là nhóm đối tượng thực tập sinh, nhân viên có kinh nghiệm và giám đốc có nhu cầu tìm việc mới. Tập trung ở khối ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, du lịch, xuất - nhập khẩu, bất động sản, nhà hàng, khách sạn.

Ứng viên tìm việc làm tại Hồ Chí Minh hiện nay dành sự quan tâm đặc biệt đến lương thưởng, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng và cuối cùng mới đến thương hiệu doanh nghiệp. Rõ ràng, sau một thời gian dài chịu sự tác động của đại dịch COVID-19, biến động thu nhập của người lao động giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Trong khi, thời điểm này chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối năm. Là khoảng thời gian, mọi người cần nguồn thu nhập để chi phí cho nhiều hoạt động, nhất là dịp lễ tết cận kề. Xu hướng tìm việc của người lao động chính vì thế mà có nhiều sự thay đổi so với trước đây.

Các doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến chính sách tăng lương, hỗ trợ chi phí nâng cao tay nghề, tăng phúc lợi như chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm. Cần có thêm cơ chế linh động về thời gian và địa điểm làm việc để thu hút và giữ chân nhân tài. Giữa thực trạng thị trường lao động thành phố đang có nhiều khó khăn như hiện nay.

Doanh nghiệp “ráo riết” tìm kiếm lao động vì quá thiếu hụt

Trong bối cảnh như hiện nay, để kịp hoàn thành kế hoạch sản xuất đến cuối năm. Nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc để “săn lùng” ứng viên. Nhiều công ty đẩy nhanh tốc độ mở cửa hàng mới để bù lại quãng thời gian giảm sút, đóng cửa năm 2021. Cũng như “đón đầu” làn sóng mua sắm dịp cuối năm. Do đó, giai đoạn này là “thời điểm vàng” giúp doanh nghiệp quay lại mở rộng thị phần. Bên cạnh đó, phân khúc thị trường cũng rất khả quan cho người lao động tìm việc. Khi có một số doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển đổi và tái cơ cấu sẽ tuyển dụng lớn các vị trí phục vụ cho mục tiêu số hóa doanh nghiệp.

Nhìn qua bảng tin tuyển dụng mới nhất được cập nhật theo ngày từ vieclamtphcm.vn có thể thấy. Các vị trí được ưu tiên tuyển dụng bao gồm kinh doanh - bán hàng (72%), kỹ thuật (12%), công nghệ thông tin (9%), tiếp sau là marketing, kế toán, tài chính… Dự báo sẽ tạo ra “cuộc chiến" tìm kiếm nhân lực thực sự trên thị trường lao động. Đây cũng chính là cơ hội tốt với người lao động, khi có thể cân nhắc để lựa chọn công việc phù hợp cho mình.

Tuy nhiên, trong đó phần lớn doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lao động có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, chỉ khoảng 28% tuyển lao động dưới 2 năm kinh nghiệm. Người lao động cần có sự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Trau dồi thêm kỹ năng ngoại ngữ, mở rộng mạng lưới quan hệ. Để có thể tìm đến những vị trí việc làm phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, ứng viên cần tìm đến các hệ thống tuyển dụng uy tín, chất lượng. Để tiếp cận tin tức cũng như kết nối với nhà tuyển dụng. Hệ sinh thái dữ liệu ứng dụng đa nền tảng, từ thiết bị mobile đến PC mang lại không gian tìm việc an toàn. Đảm bảo thông tin cá nhân của ứng viên không bị thu thập để phục vụ các mục đích trái pháp luật. Bên cạnh đó, các kiến thức việc làm cơ bản, phân tích thị trường cũng sẽ là dữ liệu giúp ứng viên nhận định được nhu cầu hiện nay. Từ đó đưa ra các lựa chọn việc làm mở ra nhiều cơ hội thành công hơn. Để bản thân không bị bỏ lại phía sau. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và mong muốn của ứng viên tại kênh tuyển dụng Online Việc làm TP Hồ Chí Minh.vn đang thực hiện như hiện nay cũng là hướng đi chung của các đơn vị trong cùng lĩnh vực.

LN