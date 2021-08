Doanh nghiệp đẩy mạnh thu hút, giữ chân người lao động

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội. Trong khi nhiều doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố phải tạm dừng hoạt động hoặc giảm, giãn việc thì tại tỉnh ta dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên nhiều doanh nghiệp mới được thành lập hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh, có nhu cầu tuyển dụng một lượng lớn người lao động.

Công ty TNHH Dream F Vina đóng trên địa bàn xã Đồng Lợi (Triệu Sơn) vừa nỗ lực phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh thành lập được 1.163 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 18.037 doanh nghiệp, tăng 788 doanh nghiệp so với năm 2020. Trong khi nguồn cung lao động khan hiếm, các doanh nghiệp đã phải đưa ra các chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút, giữ chân người lao động.

Tại Công ty TNHH SXTM Minh Quân, đóng trên địa bàn phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), do mới đi vào hoạt động lĩnh vực dệt may lại gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 nên việc tuyển dụng công nhân may cũng gặp khó. Mặc dù đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, ngoài mức lương hấp dẫn còn có thêm các khoản trợ cấp, phụ cấp, chế độ nghỉ phép năm, hiếu hỉ, đóng BHXH, lương tháng 13, điều kiện môi trường làm việc thuận lợi... nhưng hiện tại công ty mới thu hút, giữ chân được gần 100 lao động, trong khi nhu cầu cần tuyển từ 300 đến 500 công nhân. Để phát huy hết công suất của nhà máy, bảo đảm nguồn lao động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty đã và đang tiếp tục thông tin tuyển dụng tại công ty, qua facebook...

Do yêu cầu mở rộng sản xuất, Nhà máy kết cấu thép Hồng Phát, có địa chỉ tại lô 41-41A Khu Công nghiệp Tây Bắc ga, phường Đông Cương (TP Thanh Hóa) - đơn vị chuyên sản xuất hàng gia dụng bằng thép để xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, có nhu cầu tuyển lao động phổ thông không giới hạn. Để thu hút người lao động, cùng với đưa ra yêu cầu về độ tuổi, ưu tiên người có tay nghề gò, hàn, điện, các ngành kỹ thuật, sức khỏe tốt..., công ty thông báo tuyển dụng cả những lao động chưa có tay nghề để đào tạo và đưa ra các chế độ, chính sách đãi ngộ hấp dẫn, nhằm thu hút người lao động, bảo đảm cho việc sản xuất, kinh doanh của công ty.

Với chiến lược kinh doanh của mình, Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam (Công ty Giày Hồng Mỹ 2) có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) luôn chú trọng bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và phúc lợi của công ty để giữ chân người lao động. Đồng thời có cơ chế, chế độ đãi ngộ tốt; liên tục thông báo thông tin tuyển dụng với số lượng lên đến hàng nghìn lao động. Chị Nguyễn Thị Hải, công nhân Công ty Giày Hồng Mỹ 2, cho biết: Nhờ chế độ lương, thưởng cao, chăm lo đời sống công nhân hợp lý nên rất ít công nhân “nhảy việc” tìm chỗ làm mới.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lĩnh vực may mặc, giày da đã chủ động khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất bằng việc tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhằm duy trì, bảo đảm việc làm cho người lao động, nhất là lao động lâu năm. Cùng với việc tiếp tục tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ các mặt hàng truyền thống, nhiều doanh nghiệp chủ động chuyển đổi lĩnh vực sản xuất từ các mặt hàng cao cấp sang các mặt hàng dễ tiêu thụ, tăng tỷ trọng đồ mặc nhà, sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ lao động trong nước và xuất khẩu... Với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới khởi nghiệp chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên, nắm bắt các giải pháp công nghệ, thực hiện chuyển đổi số để có thể biến những ý tưởng kinh doanh trở thành hiện thực.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất, kinh doanh, vừa phòng chống dịch. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, nhiều doanh nghiệp bố trí lực lượng giám sát, duy trì lực lượng kiểm soát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Bố trí cán bộ y tế theo dõi, giám sát sức khỏe người lao động; chuẩn bị phương án, xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Bài và ảnh: Mai Phương